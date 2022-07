Trainer Kris De Backer staat met Lille United voor een bijzonder seizoen: “Het wordt een boeiende ontdekkingstocht”

Bij Lille United is de inkt van de geschiedenisboeken bijna opgedroogd. Al worden er straks nog enkele alinea’s aan toegevoegd. Na de promotie van zowel de A- als de B-ploeg, had het bestuur de voorbije maanden zijn handen vol met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Meer dan dertig ploegen zullen straks de Lilse kleuren verdedigen.

Bij Lille kunnen ze met trots terugblikken op het eerste fusiejaar. De samensmelting met VC Poederlee was een schot in de roots. Straks pikt ook Gierle zijn wagonnetje aan. Terwijl de B-ploeg promoveerde naar tweede provinciale B, maakt de A-ploeg zich klaar om zijn debuut te maken in tweede nationale.

Geen prognoses

De nationale feestdag was voor Kris De Backer het moment om zijn spelersgroep voor het eerst naar het oefenveld te roepen. “We hebben getracht om de spelers die vertrokken zijn zo goed mogelijk op te vangen”, zegt de Lilse oefenmeester. “Ik denk dat we daar in geslaagd zijn. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele jeugdspelers aan de kern toe te voegen. Een trapje hoger, en met een reeks van achttien ploegen, staan we voor een uitdaging. Lille hoeft zich straks niet bezig te houden met prognoses. Het wordt voor de ganse clubeen heel mooie en boeiende ontdekkingstocht. We moeten trots zijn dat we dit vanop de eerste rij mogen beleven.”

Gierle en Poederlee

De dubbele promotie betekende eveneens het afscheid aan de Balsakker. Het Lilse sportcentrum waar sportieve vreugde en verdriet tientallen jaren in harmonie naast mekaar leefden. Tot het einde van dit kalenderjaar wordt Gierle de uitvalsbasis. Vanaf januari neemt de club zijn intrek in het gloednieuwe complex in Poederlee.

“Het wordt een aanpassing. Er is de voorbije maanden bijzonder hard gewerkt aan de nieuwe terreinen. Het gaat een pareltje worden. In afwachting trainen en spelen we in Gierle. Dat is de reden waarom we de meeste vriendschappelijke wedstrijden voor eigen volk afwerken.”

Lille opent de voorbereiding op zaterdag 30 juli in Immer Oost. Op woensdag 3 augustus is er om 19.30 uur de eerste thuiswedstrijd tegen de beloften van STVV.