Trainer Kris De Backer speelt met Lille United bekerwedstrijd in Erpe-Mere: “Het wordt een speciaal seizoen”

“Op het vlak van terreinen en accommodaties zitten we in Gierle perfect”, maakt Kris De Backer de balans op van de eerste maand. “Alleen de omvang van het terrein vraagt aanpassingen. In Lille waren we gewoon om op een klein terrein te voetballen, waar we over een beperkte ruimte beschikten. Hier spelen we in een nieuwe omgeving. Maar ik moet toegeven dat de groep bijzonder hard werkt. We wisten vooraf dat dit voor ons een speciale competitie zou worden. Midden in een seizoen naar een nieuw complex verhuizen, is niet evident. Anderzijds krijgen we dan een thuishaven die perfect in orde zal zijn.”