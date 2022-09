Trainer Kris De Backer na 2-1 nederlaag van Lille in Diegem: “Hebben met een hoog niveau te maken”

Verschil

Net als vorige week in de thuiswedstrijd tegen Racing Mechelen, voetbalde Lille in Diegem diverse kansen bij mekaar. In tegenstelling tot het recente verleden, wordt dat in deze reeks afgestraft. “Het verschil tussen derde en tweede nationale is bijzonder groot. De tegenstanders dwingen ons om een hoog niveau te halen. Dan is het belangrijk om de kansen die er komen af te werken. Op basis van de prestaties die we geleverd hebben, vind ik dat we met een drie op negen te weinig hebben gekregen. Maar het is wel de realiteit waarmee we te maken krijgen. Op het vlak van afwerking, snelheid en loopvermogen zullen we wekelijks op de afspraak moeten zijn.”