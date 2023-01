Trainer Kris De Backer na 1-1-gelijkspel van Lille in Pepingen-Halle: “De ontgoocheling is vrij groot”

Voetbal tweede nationale BLille United is met een 1-1-gelijkspel teruggekeerd uit Pepingen-Halle. Voor de Kempenaars was het, na de winst van vorige week in Lebbeke, de tweede uitwedstrijd op rij. Ondanks een knappe vier op zes was men na het laatste fluitsignaal niet echt tevreden.

De Kempische fusieclub heeft zich de voorbije maanden, als nieuwkomer in tweede nationale, getoond als een heel degelijke subtopper. Met het gevolg dat de tegenstanders de geel-groenen op een andere manier benaderen.

“Het is geen eenvoudige wedstrijd geworden”, vatte trainer Kris De Backer het gebeuren samen. “Uiteindelijk is het een duel geworden waarbij de thuisploeg voor duelkracht koos. Dat zorgde vaak voor pittige duels. Pepingen-Halle nam de betere start in eerste helft die bijzonder weinig kansen opleverde. We kwamen door een eigen fout op achterstand. Uiteindelijk hebben we die via Raf Hannes weg kunnen werken. Nadien was het voor onze tegenstander vooral een kwestie om de puntendeling over de streep te trekken.”

Ontgoocheling

Hoewel Lille aan een bijzonder sterk seizoen bezig is, en nog altijd deel uitmaakt van de bovenste regionen van het klassement, was men niet content met het resultaat. “Het kan misschien eigenaardig klinken. Maar het zet de ambitie van deze groep in de verf. Het is alleen jammer dat Pepingen-Halle niet voor de voetballende oplossing koos.”

Er zijn verschillende spelers van Lille United die al een tijdje met twee gele kaarten achter hun naam staan. Twee van hen, Emrah Bostanci en Michiel Meynendonckx, pakten dit weekend hun derde exemplaar, en moeten zaterdag tegen de beloften van Beerschot vanop de zijlijn toekijken.

Poederlee

Nadat de B-ploeg zaterdagavond in tweede provinciale B, na een 3-2-zege tegen Merksplas, met succes zijn debuut maakte in het nieuwe complex aan de Heggelaan in Poederlee, is het volgende zaterdag de beurt aan de A-ploeg die dan gastheer is voor de beloften van Beerschot.

“Het wordt een hoogtepunt in de geschiedenis van de club”, zegt de Lilse trainer. “Maar voor de spelers tegelijk een aanpassing aan het grote veld, dat we niet echt gewoon zijn. Daarom gaan we er donderdag ook trainen.”

