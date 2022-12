Trainer Kris De Backer blikt met voldoening terug op heenronde van Lille United: “Hebben een perfecte weg afgelegd”

“Dat we de laatste wedstrijd niet zouden spelen, was al vrij snel duidelijk”, merkt trainer Kris De Backer op. “Cappellen heeft goed werk verricht door de voetbalbond tijdig in te lichten over de staat van het veld, waardoor er tijdig een beslissing kon genomen worden. Ik denk dat niemand zat te wachten op een duel met de nodige risico’s op blessures. Dat de winterstop daardoor enkele dagen langer duurt is meegenomen.”

Transfers

Lille United was de eerste seizoenshelft constant aanwezig in de middenmoot. “De 22 punten die achter onze naam staan zijn terecht”, meent de Lilse oefenmeester. “Er is geen enkele wedstrijd waarin we door de tegenstander zijn weggespeeld. Met een beetje meeval had het aantal punten nog hoger kunnen liggen. Maar uiteindelijk zal die balans op het einde van het seizoen wel in evenwicht zijn.”