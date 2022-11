Trainer Kluisbergen Sportief stapt op na 3-2-zege: “Niet de bedoeling hem te ontslaan, maar we hebben Pascal Smessaert ook niet proberen ompraten”

Dit ietwat vreemde verhaal begon een drietal weken geleden. Kort na de rust van de partij bij Winnik (0-2-winst) reageerde een speler heftig op z’n vervanging. Voor de wedstrijd bij Laarne-Kalken (2-1-verlies) werd bewuste speler gepasseerd. “Vorige week bood hij zijn verontschuldigingen aan: voor mij voldoende om dat incident te vergeten”, vertelt Smessaert. “Ik nam hem weer op in de wedstrijdselectie. Tegen Nokere-Kruishoutem was hij zelfs beslissend. Ik vermoedde dat we weer vertrokken waren. Tot ik hoorde dat het bestuur van plan was mij te ontslaan indien we de match tegen Nokere-Kruishoutem verloren. Ik had wat meer respect verwacht. Dus hield ik de eer aan mezelf en bood ik onmiddellijk na de match mijn ontslag aan.”

Quote Vijftien op dertig is niet slecht, maar we denken dat er meer potentieel in deze groep steekt Christof Vanopbroecke, Voorzitter Kluisbergen Sportief

Dus neemt assistent Bart De Clercq deze week de leiding over. Hij mag de trip naar SV Melsen voorbereiden. “We weten dat het niet meteen de ambitie van Bart is om hoofdtrainer te zijn”, verduidelijkt voorzitter Christof Vanopbroecke. “Toch gaan we snel proberen handelen. Vijftien op dertig is niet slecht, maar we denken dat er meer potentieel in deze groep steekt.”

Positieve reclame

Er zat dus een beetje ruis op de lijn tussen trainer en bestuur. Niettemin ontkent de voorzitter dat het bedoeling was om Pascal Smessaert bij verlies tegen Nokere-Kruishoutem de deur te wijzen. “Het is niet omdat we eens over die mogelijke beslissing gesproken hebben, dat we ze ook zouden uitvoeren”, benadrukt Vanopbroecke. “Pascal baseert zich op een gerucht om op te stappen. Als je alle geruchten gelooft, moeten voorzitters en sportief verantwoordelijken elke week ontslag nemen.”

“Ik moet wel toegeven: we hebben niet geprobeerd om Pascal te overhalen om terug te keren op z’n beslissing. Het is normaal dat er na een aantal jaren met bepaalde spelers een conflictje rijst. Pascal heeft heel veel gedaan voor Kluisbergen Sportief. Daar zijn we hem dankbaar voor. Clubvoorzitters bellen wel eens naar elkaar om informatie in te winnen over een trainer. Als een voorzitter over Pascal Smessaert belt, zal ik positieve reclame maken voor onze intussen ex-trainer.”

