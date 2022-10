Trainer Kevin Vandecasteele (SV Moorsele A): “Met een zege waren we mee en was onze slechte start vergeten”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE ASV Moorsele morste tijdens de thuiswedstrijd zaterdagavond tegen SK Geluwe in de eerste helft met de kansen en kreeg uiteindelijk nog het deksel op de neus. Het gelijkspel (1-1) zorgde voor een ontgoocheling bij het team van trainer Kevin Vandecasteele. “Voor de rust waren we heer en meester”, zegt hij.

“Voetbal draait rond doelpunten maken. In de loop van de tweede helft lieten we de bezoekers in de wedstrijd komen. Het ging in de eerste helft te vlot en kwam dan die nonchalance. Misschien komen we op dat niveau ervaring te kort. Geluwe is een moeilijke tegenstander met een heel goede knokkersmentaliteit.”

Het team van voorzitter Koen Roelandt had 4 op 12. “Het is een ontgoocheling dat er daar nu geen overwinning bijkomt want anders waren we mee en was onze slechte start vergeten”, zegt de coach. “Vorig seizoen haalden we de eindronde en gaanproberen even goed te doen. We doen het met ongeveer dezelfde ploeg als vorig seizoen maar loopt het nu stroef. Ik kan mijn spelers niks verwijten, behalve vandaag.”

De ex-spits heeft het moeilijk met de mentaliteit van sommige spelers. “Bij bepaalde jongens komt het voetbal maar op de derde of vierde plaats en is dat blijkbaar bij andere ploegen ook zo”, zegt Kevin Vandecasteele. “In mijn tijd was dat toch wel anders. Door vakantiegangers is onze voorbereiding pas op 20 augustus begonnen.”

Kevin Vandecasteele is bij rood-wit ondertussen al aan zijn zesde seizoen bezig. “Ik ben hier graag en kom met iedereen van de spelers en het bestuur goed overeen”, klinkt het. “We maken samen plezier en zijn samen ontgoocheld. Ik geloof in een lange samenwerking als trainer en het bestuur blijkbaar ook.”

Bjarne Vanderstraeten opende tegen zijn ex-ploeg de score. Gaëtan Deneve en de op het uur ingevallen Ward Vanaudenaerde namen het ook tegen hun ex-ploeg. Doelman Broos Verlinde kwam na de rust een paar keer uitstekend tussen. Uiteindelijk viel in de slotminuten de gelijkmaker.

Blessures

De talentvolle Niel Stael (enkel) viel vorig week op KVK Avelgem uit. Gelukkig is de blessure niet zo erg. Glenn Goemaere (hielspoor) en Sander Gyselinck (gekneusde ribben) zijn ook niet beschikbaar. SV Moorsele moet zaterdagavond naar Zwevegem Sport. Hun coach Frederic Calu kwam zaterdag de komende tegenstander scouten.

Voor de bezoekende trainer Philippe Brutsaert was het een terugkeer naar SV Moorsele waar hij in 1995 speler werd en later trainer.

