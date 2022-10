Trainer Kenny Engels ziet Zulte Waregem tegen topper weer goede tweede helft spelen: “Meer in onze kansen geloven”

“De eerste helft waren we niet goed genoeg”, vond trainer Kenny Engels. “De eerste tien tot vijftien minuten deden we het niet onaardig. Anderlecht klom bij een fase die zij heel goed uitspeelden op voorsprong. In balbezit deden wij net iets te weinig. Nochtans kregen we wat ruimte. Toen een voorzet van de bezoekers in ons doel viel, kregen we het de rest van de eerste helft moeilijk.”

Minder braaf starten

Anderlecht scoorde nog een derde keer. Bij 0-3 halfweg leek de partij beslist. Trainer Engels dropte tijdens de rust Lisa Lefere in het team voor Talitha De Groote. Aanvaller voor aanvaller dus. “Aan ons tactisch plannetje wijzigden we niets”, ging Engels voort. “We speelden wat agressiever, we maakten beter gebruik van de ruimtes die we kregen. Via Laura Vervacke scoorden we snel tegen. Kort nadat ik drie wissels doorvoerde, kon Elke Van Gorp bij haar eerste baltoets na vrijschop de aansluitingstreffer maken. Na die 2-3 kregen we geen grote kansen meer, maar waren er wel enkele fasen die we niet goed uitspeelden. Je weet dat je tegen Anderlecht geen 25 kansen zal afdwingen. Het is dit seizoen niet voor het eerst dat we tegen een sterk team een goede tweede helft spelen. Wat betekent dat we bij de aftrap meer in onze kansen moeten geloven, minder braaf moeten zijn.”