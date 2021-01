Trainer Jurgen Gilissen (Lindeboys Leut): “Mijn grootste wens voor het nieuwe jaar? Met Leut naar derde provinciale promoveren”

voetbal vierde provinciale BAls het coronavirus het toelaat, mogen de amateurclubs op vijftien januari de trainingen hervatten. De herstart van de competitie is dan weer gepland voor de tweede week van februari. Trainer Jurgen Gilissen van vierdepovincialer Lindeboys Leut is er klaar voor en heeft de trainingen reeds uitgebreid uitgetekend en uitgeprint. “De spelers zijn de loopsessies beu, ze snakken naar baloefeningen. Eerst moet het aantal besmettingen per dag wel nog fors naar beneden”, klinkt de Leuttrainer voorzichtig.

Vele clubs kijken argwanend naar de heropstart van de trainingen en de competitie. Het virus is immers nog niet niet het land uit. Anderen willen dan weer zo snel mogelijk aan de slag.

“Het aantal besmettingen moet onder de grens van 800 per dag en zo ver zijn we nog helemaal niet”, zegt Jurgen Gilissen. “Het blijft afwachten totdat het crisiscentrum definitief groen licht geeft. Ik vrees er een beetje voor, maar sportief zijn we er klaar voor. Al maandenlang volg ik de loopoefeningen van de spelersgroep via Strava-app. En daar worden heel wat kilometers afgelegd, hoor. Maar de spelers zijn het beu, ze willen terug het veld op en de bal voelen.”

Anderzijds willen veel clubs enkel een competitiestart als de toeschouwers weer naar het stadion kunnen en de kantines open zijn. Een kwestie van het financieel plaatje rond te krijgen.

“De meningen zijn inderdaad verdeeld. En ik begrijp de clubs. Een herstart vergt veel organisatie en kosten. Daarbij liggen de inkomsten een stuk lager. Het Leutse voetbal leeft vooral van de opbrengst van een jaarlijkse eetdag en een frühshoppen met het optreden van de ‘Batseklatsers’. Maar beide evenementen konden door het virus niet doorgaan. Op financieel vlak is dit voor de club een streep door de rekening. Ondanks dat de spelers hier puur voor het voetbal spelen en niet om het geld.”

Jullie namen met Leut een prima competitiestart. Met drie overwinningen en twee draws prijken jullie op de tweede plaats in de rangschikking. Ik neem aan dat jullie graag herstarten?

“Uiteraard, maar de gezondheid gaat boven alles. Op sportief vlak willen we de draad snel opnemen. In het tussenseizoen haalden we verschillende versterkingen binnen en verschenen met ambitie aan de start. Bedoeling was toch bovenin mee te draaien en zeker de eindronde te halen. Met nog tien wedstrijden te gaan, ziet het er goed uit. De promotie is nog steeds mogelijk. Maar alles moet ook haalbaar zijn. Het heeft geen zin om de competitie te herstarten om dan na drie weken opnieuw alles stop te leggen omwille van het virus.”

Jurgen, samen met je vader leid je bij Leut de trainingen. Toch wel een ongewone, maar tegelijkertijd unieke combinatie. Klikt het?

“Ik ben aan mijn derde seizoen als trainer bij Leut bezig. En telkens haakten mijn assistenten om één of andere reden af. En zo zijn we bij mijn vader Gerard terechtgekomen. Op het eerste zicht geen evidente keuze. Het was mijn pa’s droom om ooit samen een team te trainen. Wel, het is ervan gekomen en het klikt bijzonder goed. We weten wat we aan elkaar hebben. Ieder heeft zijn eigen stijl. Mijn pa is iets rustiger in het coachen, ik ben feller en zit er korter op. Als hoofdtrainer neem ik wel alle beslissingen.”

We weten dat je sinds jaren een hevig supporter van KV Mechelen bent. Volg je hen nog steeds?

“Samen met enkele vrienden en andere trainers als Kurt Czornyj en Kenny Vanderhallen vormen we een Maasmechelse supportersclubje van KV Mechelen. Sinds 2007 hebben we een abonnement en slaan geen enkele thuiswedstrijd over. Als Maaslanders zorgen we daar mee voor de ambiance en zijn dan ook graaggeziene gasten.”

Nog wensen voor het nieuwe jaar, Jurgen?

“Uiteraard hoop ik dat alles snel in de normale plooi valt. Dat we snel aan het voetballen raken en na afloop met de supporters een pintje in de kantine kunnen drinken. Leut is een kleine, maar vooral gezellige club. Het zou schitterend zijn, mochten we in mei de promotie naar derde provinciale kunnen vieren”, hoopt Jurgen Gilissen.

