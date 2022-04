Trainer Jorn Christiaens (OG Stasegem): “We hebben met nog twee wedstrijden alles in eigen handen”

“Ondanks de slechte staat van ons terrein, brachten we toch goed voetbal. Het ging om een inhaalwedstrijd en de laatste match van de tweede periode. We speelden midweeks omdat het zondag Parijs-Roubaix was en ik ben ook een week weg geweest. Zondag spelen we opnieuw thuis tegen White Star Desselgem dat zesde staat. Twee concurrenten FC Eendracht Kuurne en Jong Helkijn staan in een topper tegen elkaar. Er is ook de derby ZK Dentergem-FC Aarsele. Op de laatste speeldag moeten we volgende week naar SC Wielsbeke B, momenteel achtste in de rangschikking.”

Het team van voorzitter Reginald Herpoel telt één punt voorspong op Kuurne en Aarsele. Kuurne speelde wel een match meer. “Er is geen druk op de spelersgroep”, geeft de coach aan. “We staan al maandenlang op kop en wonnen zowel de eerste als tweede periode. Elke week spelen we om te winnen.”

“Voor aanvang van de competitie was ons doel een ticket voor de eindronde en dat hebben we al lang. We hebben nu eigenlijk meer dan verwacht en moeten profiteren van de situatie. Onze voorzitter heeft ambitie. Moesten we promoveren, dan denk ik dat we een reeks hoger ons deel gaan doen want we zijn een voetballende ploeg. Een reeks hoger zou ons dat goed moeten uitkomen.”

Slechts één terrein

“Ons enig nadeel is dat we maar beschikken over één terrein. Iedereen blijft, uitgezonderd Michael Bleuzé. Hij stopt. Er komen een viertal nieuwkomers.”

Arno Sabbe is zondag geelgeschorst. “Ten onrechte kreeg hij woensdag geel want het was ten eerste een aanvallende tegen hem en nog maar Arno zijn eerste fout in de match”, geeft de ex-trainer van onder meer Kuurne aan.

Vierde provinciale C Ons Genot Stasegem- Whiote Star Desselgem zondag 24 april om 15 uur.