Trainer Jordi Lemiengre (FC Gullegem): “Ik heb een heel leergierige groep”

Voetbal Beker van België Bart Janssens (T1 ASV Geel): “Knokke wordt goede waardeme­ter”

Het is niet de eerste keer dat ASV Geel in actie komt tegen een ploeg uit West-Vlaanderen. Tijdens de interprovinciale eindronde van eind vorig seizoen, die de blauw-witten in derde afdeling bracht, was het schering en inslag. In de voor Geel derde ronde van de beker is het opnieuw zover: Geel staat zondagnamiddag voor een trip richting Knokke. Voor de West-Vlamingen wordt het de laatste generale repetitie met het oog op de competitie, die in eerste nationale woensdag van start gaat.

12 augustus