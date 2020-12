Trainer Jempi Custers van KAC Betekom over de herstart midden februari. “Hopen dat iedereen gezond verstand gebruikt”

“Je voelt aan alles dat iedereen uitkijkt om weer aan de slag te gaan. De spelers hebben wel een programma meegekregen voor de voorbije weken en maanden maar als je niet meer kan doen dan lopen of fietsen is dat voor een voetballer ook niet alles. Die willen de bal voelen. Nu is het eerder een bezigheidstherapie. In dat opzicht is het goed dat we een datum hebben, een perspectief om naartoe te werken. Of dat ook werkelijkheid wordt, zal nog moeten blijken. Heel wat clubs hebben aangegeven dat een opstart enkel haalbaar is met kleedkamers en een open kantine en terecht. Er zijn winstpremies die moeten betaald worden, het veld, nog andere kosten. Als daar geen inkomsten tegenover staan, wordt het heel moeilijk.”

“Het zal snel januari zijn. Met Kerstmis mogen we niet samenkomen maar dan zouden we drie weken later wel al met een groep van meer dan twintig spelers mogen trainen. Dat wil ik toch nog wel allemaal eens zien. Je kan in het begin wel in kleinere groepen trainen maar na verloop van tijd heeft dat ook niet veel nut meer. We kunnen alleen maar hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Uiteindelijk mogen wij niet klagen. Er zijn mensen die hun job zijn verloren of al een hele tijd niet meer hebben kunnen uitoefenen. Mensen die dierbaren zijn verloren. Als wij niet meer mogen voetballen dit seizoen, hebben we onze favoriete hobby niet kunnen uitoefenen. Dat plaats alles in perspectief. Er zijn ergere dingen in het leven.”

Spektakel

“Dat we enkel de heenronde spelen, is niet meer dan normaal. Een gans seizoen afwerken brengt te veel complicaties met zich mee. Een voordeel voor ons is dat wij al negen punten op twaalf hebben gepakt. Dat nemen ze ons al niet meer af en daar gaan we zeker niet over klagen. Dat neemt echter niet weg dat als we mogen starten, we meteen top gaan moeten zijn. In deze reeks zijn de teams al verschillende jaren fel aan elkaar gewaagd. Even een mindere periode en we zijn die mooie bonus meteen kwijt. Het zal zaak zijn deze periode goed door te komen zonder al te groot fysiek verval. Zodat we kunnen starten zoals we geëindigd zijn. Mét goed voetbal en veel goals en spektakel, zeker in eigen huis.”