Trainer Jempi Custers is met KAC Betekom begonnen aan zijn zevende opeenvolgende voorbereiding: “Men weet hier waarmee men bezig is”

Op twee spelers na tekende iedereen present aan de Grote Baan. De ploeg werkt in eerste instantie toe naar de eerste oefenmatch van het nieuwe seizoen, traditiegetrouw tegen de buren van SC Aarschot nu zaterdagavond. In de eerste ronde van de Beker van België speelt Betekom gastheer voor eersteprovincialer Grimbergen (zondag 31/7 om 16 uur). Een overwinning zou in de volgende ronde een erg mooie verplaatsing naar kersvers tweedenationaler Racing Mechelen opleveren.

Trainer Jempi Custers is blij dat alles weer stilaan op gang komt en dat blauw-rood weer gewapend is om een aardig woordje mee te spreken: “De transfer van Jef Boogaerts naar Rotselaar is natuurlijk een groot verlies voor ons”, opent de Betekomse T1. “Hij was hier enkele jaren een certitude en heeft zich heel goed opgewerkt. De leemte die Jef achterin nalaat, hopen we mee op te vangen met de komst van Lennert De Keukeleere. Lennert is naast een heel ervaren speler ook een coacher, iemand die verbaal sterk is. Dat misten we toch wel, zeker voor onze vele jonge spelers. Want ook aan hen blijven we, net als vorig seizoen, weer volop kansen geven.”

Thuiskomen

“Ook de komst van Tobias Vermeiren moet ons meer mogelijkheden geven. Tobias was hier enkele jaren terug al eens een jaartje actief en eindigde toen sterk. Zijn ambities lagen toen hoger en dat is natuurlijk volledig te begrijpen. Het viel echter niet allemaal mee waardoor hij nu terug bij ons zit. En dat is misschien niet toevallig, want in het verleden gebeurde dat ook met De Winter en Vanbeginne. Dat zegt toch wel iets over deze club, dat veel jongens graag terugkomen, misschien zelfs wat thuiskomen.”

Ook voor trainer Custers zelf moet een verplaatsing naar Betekom stilaan echt wel aanvoelen als thuiskomen aan de vooravond van zijn zevende seizoen. Absoluut geen evidentie in het nationale voetbal: “Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee, maar het typeert ook weer deze club. Paniek is hier zelden. Ook niet toen we vorig seizoen nog moesten knokken om erin te blijven nadat we op een gegeven moment vierde stonden. Net als euforie. Men weet waarmee men hier bezig is en dat met zeker niet het grootste budget van de reeks. Knap is dat.”

Champions League

Wat de competitie zelf betreft, zitten we weer in een heel erg mooie reeks. Ik zei tegen de spelers zelfs dat het een beetje de ‘Champions League’ van derde nationale is. Houtvenne, Wijgmaal, Geel en Mol-Wezel zijn heel aantrekkelijke nieuwkomers. Zelf gaan we dan ook weer allemaal honderd procent moeten zijn om resultaten te behalen. Als dat niet het geval is, kunnen wij van iedereen verliezen.”

“Als we dan ook nog eens grotendeels blessurevrij blijven, kunnen we zeker een woordje meespreken. Dan denk ik in eerste instantie aan onze spits Kevin Clerckx. In de weinige matchen die hij vorig jaar heeft kunnen spelen, bleek hoe belangrijk hij kan zijn voor ons. Toen al met de nodige portie doelpunten. Als we hem dit jaar dertig matchen aan het werk kunnen zien, gaat de club daar alleen maar wel bij varen.”

Oefenmatchen

ZAT 23/07: SC Aarschot – KAC Betekom (19 uur)

WOE 27/07: VK Linden – KAC Betekom (20 uur)

ZAT 30/07: KAC Betekom – OHL (19.30 uur)

ZON 31/07: KAC Betekom - Grimbergen (16 uur, Beker van België)

WOE 03/08: KAC Betekom – HO Veltem (20 uur)

WOE 10/08: FC Berlaar-Heikant – KAC Betekom (19.30 uur)

WOE 17/08: KFC Herent – KAC Betekom (20 uur)

ZAT 20/08: KFC Eppegem – KAC Betekom (18 uur)

WOE 24/08: KAC Betekom – Hoegaarden (20 uur)

