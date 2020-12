Trainer Guido Brepoels (KRC Genk Ladies) blikt terug op de eerste competitiehelft: “Halfweg staan we op een gedeelde vierde plaats, dat had niemand verwacht!”

Vrouwenvoetbal Super LeagueDe eerste competitiehelft van de Super League zit erop. Een superieur Anderlecht steekt met het maximum van de punten boven iedereen uit. Standard volgt op vier punten en daarachter is het met vier ploegen knokken voor een plaatsje in play-off 1. Met Genktrainer Guido Brepoels analyseren we de resultaten en de toenemende populariteit van het vrouwenvoetbal.

Voor Guido Brepoels was het een speciaal jaar. Hij speelde kampioen met Diest in eerste provinciale en keerde daarna verrassend terug naar het vrouwenvoetbal als trainer van KRC Genk Ladies.

“En toch heb ik niet lang over die terugkeer naar het vrouwenvoetbal moeten nadenken”, verrast Brepoels. “KRC Genk Ladies kwam met de vraag om een volledig nieuwe structuur op te stellen. De club zag het merendeel van de sterkhouders naar andere ploegen uitzwerven en moest haast vanaf nul herbeginnen. Ik kreeg de gelegenheid om op een professionele manier een project op te starten en was meteen verkocht. Ik hou van uitdagingen.”

Je taak was nochtans niet eenvoudig. Je moest een haast volledig nieuwe ploeg opstarten en dat in de Super League. Op het eerste gezicht een onmogelijke opdracht?

“Vandaar ook een meerjarenplan. Binnen drie jaar wil ik een team dat met de top kan wedijveren. Ik beschik over een bijzonder jeugdige spelerskern. De meeste speelsters komen uit de eigen jeugdopleiding of uit ploegen uit de nabije omgeving. Wist je dat we het jongste team uit de reeks hebben? Vorig weekend speelden we tegen Club Brugge. De gemiddelde leeftijd bedroeg amper 18,5 jaar. Het is een bijzonder leergierige groep met veel talent en ze hebben er veel voor over. Ondertussen volgen de meeste speelsters ook nog hogere studies. Daar doe ik mijn pet voor af!”

De club hoopt op een plaats in PO1. Is dit niet te hoog gegrepen?

“Als we die vijfde plaats pakken, is dat een wonder. Anderlecht, Standard, Club Brugge en AA Gent tellen profspeelsters in hun rangen en staan organisatorisch en structureel veel verder dan wij. Maar we zijn op de goede weg. Onze meisjes doorlopen een leerproces. En de ene week zal het iets vlotter lopen dan de andere. Als we zelf het spel moeten maken, zijn we niet geduldig genoeg en spelen we te overhaast. We zijn op ons sterkst als we kunnen counteren.”

Tegen Club Brugge zat KRC Genk CEO Eric Gerits op de tribune. Wat vond hij ervan?

“Hij was tegelijkertijd gecharmeerd en verbaasd dat het niveau zo hoog lag. Zowel tactisch als technisch speelden we een goede partij. Ook conditioneel stonden we sterk. Dat had hij niet verwacht. De ploeg zal enkel nog groeien. Voor het seizoen had niemand kunnen dromen dat we halverwege de competitie zestien punten zouden tellen en op een gedeelde vierde plaats zouden staan. Ondanks die goede resultaten mogen we niet gaan zweven.”

Je team bevat verschillende talentrijke speelsters. Niet bang dat de topclubs die in het tussenseizoen komen wegplukken?

“Dat gevaar zit erin. Maar de speelsters weten ook dat ze bij Genk kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. De begeleiding hier is haast professioneel. Wat wil je nog meer? Zulke speelkansen krijgen ze elders niet. Tijdens de winterstop wordt er met de speelsters gesproken en weten we wie met ons verder op weg gaat.”

Het coronavirus is een domper voor de clubs. Zeker op financieel vlak?

“Nu de meeste amateurreeksen stilliggen, krijgen we wel meer aandacht van de pers. En dat deed de populariteit van het vrouwenvoetbal enorm toenemen. Ongelooflijk wat voor een support we krijgen. Anderzijds is het voor de clubs niet gemakkelijk om het financieel plaatje rond te krijgen. We mogen nog geen toeschouwers ontvangen en de kantine blijft nog steeds dicht. Gelukkig betaalde de Bond de wekelijkse testings op corona. Neen, ik kan me hier in Genk echt uitleven en vindt het schitterend welke stappen onze groep voorwaarts zet”, besluit Brepoels tevreden.

Lees ook: meer vrouwenvoetbal