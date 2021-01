Trainer Gaytant (SV Zulte Waregem) niet te spreken over Corina Luijks: “Ze schiet zichzelf in de voet”

In de vriendschappelijke partij Aalst, eveneens een ploeg uit de Super League, ontbraken heel wat speelsters omwille van examens. Lotte De Wilde, Geena-Lisa Buyle en Amber De Priester zitten met examens, Laura Vervacke had schoolverplichtingen en Jana Vandenberghe miste de oefenmatch door verplichtingen in de familie. Corina Luijks, die net voor de winterstop bij Zulte Waregem enkele keren beslissend was, ontbrak om een totaal andere reden. Bij trainer Angelo Gaytant lijkt de Nederlandse niet langer welkom.

“Corina deed maandag nog haar fysieke testen, maar daarna was ze op onze trainingen twee keer onwettig afwezig”, verduidelijkt Gaytant. “Via via liet ze weten dat ze een wintertransfer naar het buitenland wil. Al is dat eigenlijk niet mogelijk. Ze schiet in eigen voet, ze had zelfs niet de moed om zelf de telefoon te nemen en ons in te lichten. Jammer genoeg telt voor haar enkel het eigen belang, niet het ploegbelang. Ik ben over haar houding niet te spreken. Wat er nu zal gebeuren hangt af de beleidsmensen van de club.”

Luijks, die een verleden heeft bij het Italiaanse Bari en pas in de loop van de voorbereiding bij Essevee kwam, aast op een transfer naar het buitenland. De kans dat ze niet meer in de uitrusting van Zulte Waregem te zien zal zijn lijkt heel groot. Uit bij Aalst pakte trainer Gaytant uit met twee andere spitsen. Julie De Vos en Annelore Scherrens kregen die opdracht, Esther Buabadi speelde in de rug van die twee spitsen. Komende zaterdag werkt Essevee nog een extra oefenpartij bij OHL af. “Om in het ritme te geraken want in de competitie komt er een belangrijk tweeluik aan”, gaat Gaytant verder. “Na de oefenmatch bij Aalst was ik heel tevreden over wat we brachten. Met Maité De Baets schoven we een meisje van onze beloften door naar de A-kern. Dat gaan we de komende maanden ook met andere speelsters doen.”