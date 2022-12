Trainer Euvrard (RWDM) waarschuwt voor derby tegen RSCA Futures: “We weten hoe goed die jongens kunnen voetballen”

challenger pro leagueRWDM heeft door de 3-1-zege tegen Virton vorige zondag het nodige vertrouwen getankt in het vooruitzicht van de derby tegen RSCA Futures die doorgaat in het Lotto Park. In de heenwedstrijd pakte RWDM pas in de toegevoegde tijd een punt. “We weten hoe goed die jonge gasten kunnen voetballen”, waarschuwt trainer Vincent Euvrard.

RWDM pikte tegen Virton opnieuw de draad op die het na de wedstrijd tegen Beveren had laten vallen. Tegen de huidige vice-leider uit het Waasland boekte het nog een 1-1-gelijkspel na een zeer sterke prestatie. Door de nederlagen tegen U23 Genk en U23 Club Brugge is RWDM teruggezakt naar de derde plaats en staat het op vier punten van leider Beerschot en drie punten van Beveren. Met nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie is RWDM nog niet zeker van deelname aan play-off 1. De kloof met de nummer zeven in de huidige ranglijst, RSCA Futures, bedraagt immers slechts vijf punten. Er staan nog vijftien punten op het spel. De U23 van Anderlecht zitten de laatste weken in een dipje, althans wat de resultaten betreft. In de laatste vijf duels pakte paars-wit slechts 4 punten, RWDM boekte 1 zege meer waardoor het op zeven punten uitkomt in de voorbije vijf matchen.

Tegen Virton tankte de ploeg van trainer Vincent Euvrard alvast het nodige vertrouwen. Tegen de rode lantaarn uit provincie Luxemburg domineerde de Brusselse club quasi de hele wedstrijd.

“Na onze collectieve offday tegen U23 Genk hebben we goed gereageerd tegen Club NXT, maar het ontbrak ons aan koelbloedigheid en pech in de afwerking. Bovendien werd een zuivere penalty niet gefloten. Onze prestatie was dus wel oké, alleen het resultaat was niet goed. Tegen Virton hebben we niet alleen een sterke prestatie neergezet, maar ook de drie punten gepakt waardoor we in het spoor blijven van Beerschot en Beveren. Er stond een ploeg op het veld en iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven. Tegen Anderlecht moeten we die lijn doortrekken. We willen 2022 immers op een goede manier afsluiten.”, stelt Euvrard, die de vraag over mogelijke versterkingen vakkundig ontwijkt.

“Nu gaat al onze focus naar de derby tegen RSCA Futures, want in de heenwedstrijd hebben we aan den lijve mogen ondervinden hoe goed die jonge gasten kunnen voetballen. Daarna is er voldoende tijd om over transfers na te denken.”