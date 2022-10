Trainer Euvrard (RWDM) tevreden over progressie die ploeg maakt: “Hard labeur werpt vruchten af”

voetbal eerste provinciale Kenneth Demeyer (FC Kleit) na 2-1-winst tegen Excelsior Mariakerke: “We blijven met beide voetjes op de grond”

Promovendus FC Kleit blijft het goed doen. Na de 2-1-winst tegen Excelsior Mariakerke is de bezembindersploeg opnieuw leider in eerste provinciale. Kenneth Demeyer had zijn aandeel in de zege. Assist bij het eerste doelpunt, via een strafschop de tweede treffer voor zijn rekening genomen. Demeyer weet dat Kleit met de hakken over de sloot kwam.

