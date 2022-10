Trainer Euvrard (RWDM) tevreden over 1-4-zege tegen U23 Standard: “Sterke bank maakte mee het verschil”

Twee wissels in de basisploeg van RWDM. Biron, die lichte hinder ondervond aan de knie, werd uit voorzorg aan de kant gehouden. In zijn plaats kwam Smeets aan de aftrap. Op het middenveld werd Oyama vervangen door zijn landgenoot Barreto.

De intenties van RWDM waren meteen duidelijk. De jeugdploeg van Standard meteen bij de keel grijpen en zo snel mogelijk scoren. Kansen creëren deed de Brusselse titelpretendent bij de vleet, maar Barreto, Heris, Smeets en Plange slaagden er niet in om die ook te verzilveren. Het scenario van tegen Jong Genk doemde even op, maar halfweg de eerste periode kon een knappe actie El Ouahdi, Smeets, Challlouk door eerstgenoemde afgerond worden: 0-1. Bij de rust moest de match reeds gespeeld zijn, maar de kanonnen van Smeets en tweemaal De Sart stonden slecht afgericht. De enige plaatselijk kans, voor Ziani, werd door Defourny met en beenveeg onschadelijk gemaakt.

Ook in het eerste kwartier van de tweede periode liet RWDM na om de score uit te diepen. Challouk werd afgeblokt door Duplus en De Sart was onvoldoende bij de pinken als hij in schietpositie kwam. Precies vijf minuten nadat Oyama voor De Sart op het veld was gekomen zorgde de Brazilaan voor een pareltje van een doelpunt door een voorzet van Plange met een hakje achter het steunbeen in doel te verlengen. Met veel geluk kon Gülük met het hoofd na een hoekschop milderen tot 1-2. Rikelmi nam tien minuten na zijn invalbeurt echter alle twijfels weg. In de toegevoegde tijd legde de kleine Braziliaan op aangeven van Botella, nog een invaller, met een tweede treffer de 1-4-eindcijfers vast.