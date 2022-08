Trainer Euvrard (RWDM) na 2-1-verlies tegen Club NXT: “Titel blijft ambitie, maar we zijn geen titelfavoriet”

Trainer Vincent Euvrard liet zijn ploeg in een 3-4-3 opdraven met Smeets op de rechterflank en Biron als diepe spits. Le Joncour kwam na een weekje afwezigheid wegens blessure opnieuw aan de aftrap in de plaats van Heris, die zelfs niet in de brede selectie zat. Van alle aangekondigde nieuwkomers geraakte alleen Jack O’Brien speelgerechtigd. Hij startte begrijpelijk op de bank.

Namiddagvoetbal en RWDM, het is in het verleden zelden een goede match geweest. En al van bij de eerste minuten zag er uit naar uit dat het ook tegen Club NXT niet veel soeps zou worden. De eerste hoekschop van RWDM noteerden we pas na... ruim 25 minuten, maar leverde uiteindelijk weinig doelgevaar op.

Balverlies van Biron op de linkerkant leidde op het half uur de 1-0 in. Hij liet zich kinderlijk de bal ontfutselen door Nusa, zette Le Joncour op het verkeerde been om vervolgens Sandra te laten scoren.

Tijdens de rust hield trainer Euvrard de zwakke Smeets aan de kant voor Ferrero. RWDM begon gezwind aan de tweede helft en dat leverde zowaar snel de gelijkmaker op via Botella op aangeven van Vorogovskiy. Maar de pret was van korte duur, want nog geen twee minuten later mocht Mbamba veel te makkelijk de thuisploeg weer op voorsprong brengen. Ondanks vele wissels kreeg RWDM de vlam niet meer in de pan en leed het op speeldag drie al zijn eerste competitienederlaag. In plaats van de leiding te nemen mits een zege zit de titelpretendent met heel wat twijfels en vraagtekens opgezadeld. Trainer Euvrard heeft veel (mentaal) oplapwerk.

“Ook na deze nederlaag ambiëren we nog steeds de titel, maar op basis van wat we in de voorbije wedstrijden hebben laten zien, zijn we geen uitgesproken titelkandidaat”, verklaarde de Brusselse coach. “We moeten keihard blijven werden om beter te worden, inclusief mezelf. Kwaliteit is er voldoende, maar we doen er momenteel niet voldoende mee”

Zorgen Brazilianen voor kwaliteitsinjectie?

De huidige ploeg van RWDM is absoluut niet sterker dan deze van de tweede helft van vorig seizoen. Benieuwd of de Braziliaanse transfers voor een kwaliteitsinjectie kunnen zorgen en dat nieuwe spits Luke Plange wel voor doelpunten kan zorgen, want actueel is het collectie te weinig.

Of dit een uitschuiver is na een collectieve offday zal moeten blijken. Maar dit RWDM liet alleszins zien dat het op dit moment niet de titelfavoriet bij uitstek is. Zeker niet op basis van de eerste drie duels in dit nieuwe seizoen.