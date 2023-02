Trainer Euvrard (RWDM) blijft rustig na nipte zege tegen concurrent Beerschot: “Volwassen prestatie neergezet”

voetbal challenger pro leagueMet een zuinige 0-1-zege op het veld van Beerschot start RWDM in pole position aan de Promotion Play-Offs die over veertien dagen van start gaan. Directe concurrent Beerschot staat door het verlies als derde geklasseerde al op acht lengtes van de Brusselse leider in de Challenger Pro League, Beveren volgt op drie eenheden.

Voor de topper op Beerschot voerde trainer Vincent Euvrard slechts één wissel door in de basisploeg van RWDM ten opzichte van het duel tegen Standard B een week geleden. Ferrero moest plaats maken voor de ervaren Vorogovskiy. Brent Staessens, een scheidsrechter uit de Jupiler Pro League, werd naar het Kiel gestuurd om deze topper voor liefst 5.000 toeschouwers, waarvan 600 van RWDM, in goede banen te leiden.

Beerschot nam meteen het initiatief, maar Botella kreeg op een dieptepas van Biron al snel een zeer goede mogelijkheid. Doelman Lathouwers had een goede parade in huis. Ook halfweg de eerste periode had Botella een dot van een kans om de score te openen, maar Lathouwers deed een ‘Mignoletje’ door de bal met het hoofd uit zijn doel te houden. Tussenin en daarna was het meeste balbezit voor de thuisploeg. Tien minuten voor de rust leidde een door Weymans uitgelokt akkefietje met de anders zo kalme O’Brien tot een gele kaart voor beide spelers.

Gelijkmaker op de dwarsligger

Na de rust was de dominantie van de thuisploeg minder uitgesproken dan voor de pauze. Bij de eerste gevaarlijke actie van RWDM beging Weymans in de grote rechthoek omstreeks het uur een duidelijke overtreding op El Ouahdi, waardoor de ref niets anders kon dan de bal op de stip te leggen. Topschutter Biron nam zijn verantwoordelijk en trapje de bal centraal in het doel binnen: 0-1. Luttele minuten later ontsnapte de leider aan de gelijkmaker toen een schot van Rigo op de dwarsligger uiteen spatte.

“We wisten dat dit een heel moeilijke wedstrijd zou worden, want Beerschot is een ploeg die hoog druk zet. Maar we hebben een zeer volwassen prestatie neergezet. De jongens hebben voor elkaar gevochten en ook de twaalfde man liet zich horen. Toch weiger ik nu al te verklaren dat de titelstrijd tussen twee ploegen zal gaan, want er zijn nog dertig punten te verdienen. Daarin kan nog heel veel gebeuren”, blijft trainer Euvrard rustig.

Beerschot: Lathouwers, Konstantopoulos, Van den Bergh, Matthys; Seydoux (69’ Koide), Sanuci, Rigo, Weymans (69’ Gomis); Verlinden, Thorissen, Baeten.

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi, De Sart, Botella (68’ Hazard), Oyama (88’ Gécé), Vorogovskiy; Biron (88’ Ferraro), Challouk (78’ Oulare).

Doelpunt: 61’ Biron (0-1, pen.)

Geel: O’Brien, Weymans, Sanusi, Biron, Oulare.

Rood: 93’ Konstantopoulos.

Scheidsrechter: Staessens.

Toeschouwers: 5.000

