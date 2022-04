VOETBAL EERSTE PROVINCIALEEr resten kampioen SC Wielsbeke nog drie wedstrijden. “Ook die wedstrijden willen we winnen”, zegt trainer Dieter Lauwers. “We willen als kampioen geenszins eindigen met bijvoorbeeld nul op negen. We blijven twee keer per week trainen.”

Het team van voorzitter Jean-Pierre De Leersnyder telt momenteel met 58 op 75 acht punten voorsprong. Dieter Lauwers speelde eerder in eerste provinciale al eens kampioen met SV Oostkamp. “Met zoveel punten voorsprong denk ik dat we ons de verdiende kampioen mogen noemen”, klinkt het bij de coach. “We hebben geen uitschieters in onze ploeg maar beschikken wel over een ruime en sterke kern.”

“Het is natuurlijk wel geestig dat we het zondag op SK Oostnieuwkerke afmaakten. Het was voelbaar in de spelersgroep dat er spanning was. Het was geen goede wedstrijd. Iedereen speelde geforceerd en verkrampt.” Even was er bij de kampioen een mindere periode. “Paniek is er toen nooit geweest”, vertelt Dieter Lauwers.

SC Wielsbeke opende het seizoen met een opmerkelijke reeks van liefst 41 op 45. Nadien, in februari, volgden onder meer drie nederlagen op rij en liep het met amper 2 op 15 moeilijk. “Wat in de heenronde goed viel, zat toen wat tegen”, aldus de kampioenenmaker. “Foutjes werden afgestraft. Niet vergeten dat we in de heenronde acht matchen hebben gewonnen met maar één doelpunt verschil.”

Nog twee versterkingen

Nu het een reeks hoger wordt, zoekt SC Wielsbeke nog versterking. “Iemand voor positie 8 en een diepe spits”, geeft de coach aan. In punt hebben we alleen Jari Dejaegere. Onze topschutter is natuurlijk een topper maar één diepe spits is niet genoeg. We halen liefst jonge spelers. Nu we zeker zijn van promotie naar derde amateur zullen er wel veel deuren open gaan. Voor sommige spelers is eerste provinciale een vloek.”

Nu telt derde amateur niet veel ploegen uit onze provincie maar met drie stijgers wordt het iets interessanter en aangenamer. “Hopelijk weet SV Anzegem het behoud te verzekeren”, zegt Lauwers. “En misschien promoveert er nog een reeksgenoot via de eindronde.”

Eerste provinciale SC Wielsbeke A-SC Blankenberge zondag 17 april om 18 uur