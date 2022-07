Trainer Denis Dessaer begint met eerste training aan nieuw hoofdstuk bij Sporting Kampenhout in derde: “We gaan voor het hoogst haalbare”

“Ik ben in de eerste plaats vooral blij dat we er eindelijk terug kunnen invliegen”, reageert Denis Dessaer. “Uiteraard zal het aanpassen worden, want derde nationale is zowel letterlijk als figuurlijk een niveautje hoger. In dat opzicht is dat toch weer iets nieuws, al proberen we het goede gevoel en die winnaarsmentaliteit van vorig seizoen wel zoveel mogelijk mee te pakken. Dus het is nu ook weer niet zo dat we helemaal van nul moeten herbeginnen, net omdat we hier met z’n allen iets opgebouwd hebben de voorbije jaren. Het is aan de jongens om dat niveau in nationale zo snel mogelijk op te pikken. Maar op zich heb ik daar ook wel vertrouwen in, want de groeimarge is mijns inziens nog groot.”