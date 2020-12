Trainer David Gevaert tevreden na gelijkspel Deinze op RWDM: “Eén van onze beste matchen dit seizoen”

Eén opvallende wijziging in de basiself van trainer David Gevaert. Mehdi Tarfi kreeg de voorkeur op Ronald Vargas. De Brusselaar van SK Deinze had, kort na de vroege openingsgoal van Rommens, de gelijkmaker aan de voet. Doelman Sadin redde met de voet. Ook in de tweede helft kon Tarfi dreigen. Onder meer met een kopbal op een voorzet van Challouk. Een kwartier voor tijd kreeg Tarfi bij een tegenprik de kans om de partij in het voordeel van Deinze te beslissen, maar doelman Sadin weerde zijn plaatsbal af. “Op training merkte ik dat Mehdi Tarfi figuurlijk in de bal beet, de tijd was rijp hem te brengen”, verduidelijkt trainer Gevaert. “Mehdi toonde een grote competitiehonger en heeft mijn vertrouwen niet beschaamd.”

“Op RWDM speelde hij goed”, gaat Gevaert voort. “Bovenal ben ik blij met de prestatie van de ploeg. Op RWDM speelden we één van onze beste matchen van het seizoen. We waren dominant, zetten goed druk op de bal op de helft van de thuisploeg, gaven weinig ruimte weg waardoor RWDM niet veel mogelijkheden afdwong. Toch opende Rommens vroeg de score. Na een corner voor ons gooide Sadin snel uit. In een paar passen stond de thuisploeg voor onze rechthoek. We herstelden snel van die tegengoal, dwongen voor de rust al kansen op de gelijkmaker af en kwamen halfweg de tweede periode verdiend langszij.”

Geen punt gestolen

En dat dankzij een knappe actie van Challouk in de rechthoek van de thuisploeg. Na een pasje van Mertens zocht hij voor zichzelf ruimte. Eerst glipte hij tussen Dante en Claes, daarna kon Boujouh de voorzet van de Deinse spelmaker niet afblokken. Intussen had Mertens zich centraal voor doel vrijgelopen. Zijn kopbal leverde Deinze een puntje op. Goed voor een vijf op negen. “Een mooie reeks, maar vooral de manier waarop we die vijf punten pakten, stemt me tevreden”, benadrukt Gevaert. “Van die vijf punten hebben we er geen enkel gestolen. Alleen is het afwachten hoe de letsels van Alessio Staelens en Flavien Le Postollec evolueren. Alessio liep een kuitletsel op, Flavien een letsel aan de voet.”