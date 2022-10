Trainer David Decock (SV Wevelgem City A) na de eerste nederlaag op WS Lauwe: “Jammer dat het hier is tijdens de derby”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALETijdens de derby op White Star Lauwe leed promovendus SV Wevelgem City A zondag zijn eerste nederlaag (2-1). “Jammer dat het hier is”, aldus trainer David Decock. “De eerste twintig minuten was het aan ons, waren we baas en kwamen voorop. We hadden alles in handen, maar waren nadien niet meer in staat om kansen te creëren.”

“Om welke reden dan ook werd dat allemaal teniet gedaan door het randgebeuren. We waren niet meer aanspeelbaar. We wisten dat het hier moeilijk ging zijn en het met details ging bepaald worden. Twee stilstaande fases waren beslissend. Het is spijtig dat we op die manier verliezen. We zijn nu af van die lange reeks zonder nederlagen en kunnen daarmee verder.”

De laatste nederlaag van de Vlassers dateerde van begin oktober vorig seizoen. Toen verloor het thuis met 1-2 tegen FC Poperinge.

De sedert een maand nieuwe coach kan de nederlaag best relativeren. “We zijn als promovendus aan niemand iets verplicht”, benadrukt de Kortrijkzaan. “Ik heb een heel sterke kern, ook mentaal maar dit seizoen hoeft er niks. Er is geen ambitie om weer te promoveren.”

In de vorige thuiswedstrijd tegen Racing Lauwe moest doelman Wouter Deman worden vervangen wegens een blessure aan de vingers. Zondag stond hij ingetaped aan de aftrap en deed in de eerste helft enkele uitstekende reddingen. Na één van die tussenkomsten had Wouter Deman verzorging nodig en hij werd tijdens de rust vervangen.

Doelmannen geblesseerd

Niet door zoals vorige week de jonge doelman Mispelaere, want die heeft last aan de quadriceps. Op WS Lauwe kwam de 20-jarige doelman Anton Masselis in. Diep in de tweede helft was er heel veel tumult toen de ingevallen Lowen Lefebvre scoorde terwijl doelman Anton Masselis geblesseerd op de grond lag. Ref Jay Vanhou keurde het doelpunt goed, maar kwam dan na veel bezoekend protest en na overleg met zijn assistent op zijn beslissing terug. “Als de keeper eerst op de bal is, dan is het altijd fout op hem”, oordeelt de coach over deze veelbesproken fase.

David Decock volgde vier weken geleden verrassend Dylan Vanhaverbeke op. “De manier van trainer is nu anders, gewoon op kwaliteit”, zegt David.

