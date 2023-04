Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) ziet Marie Minnaert uitvallen met knieblessure: “Groot verlies voor de ploeg”

vrouwenvoetbal super leagueDe vrouwenploeg van RSCA Anderlecht blijft op titelkoers na de 1-3-zege op het veld van Genk Ladies. Jacobs en Toloba zorgden voor een 0-2-ruststand, in de tweede helft nam Wijnants alle twijfels weg. Toch was de vreugde ingetogen, want al vroeg in de match moest Minnaert met een zware knieblessure naar de kant.

“We kunnen nog niet inschatten hoe zwaar de knieblessure van Marie is”, vertelt trainer Dave Mattheus. “Het staat als een paal boven water dat we niet meer op haar een beroep zullen kunnen doen tijdens deze play-offs. We zullen haar in deze cruciale fase van het kampioenschap moeten missen en dat is een zwaar verlies voor de ploeg. Ik heb al verschillende kaarsen gebrand voor Marie opdat de blessure niet te ernstig zou zijn. Haar gezondheid is nu prioriteit.”

In Genk nam paars-wit alvast een blitzstart, want al na vijf minuten klommen de Brusselaars op voorsprong via Lore Jacobs na een voorzet van Sarah Wijnants. Nog voor het eerste kwartier was verstreken, moest trainer Mattheus zijn ploeg herschikken na het uitvallen van Minnaert. Zij werd vervangen door Kimberley Smit. Paars-wit pikte de draad weer snel op en dreigde via Toloba en Jacobs. Ruim vijf minuten voor de rust werd de aanvalsdrift van de leider beloond. Op aangeven van Tison knalde Toloba de bal in de verste hoek binnen: 0-2. Vlak voor de rust ontsnapte RSCA aan de aansluitingstreffer toen Justien Odeurs de strafschop van Kersten kon verijdelen.

Kort na de rust werd het dan toch 1-2 via Petry, die een voorzet van Laursen aan de eerste paal knap kon binnenkoppen. Ruim tien minuten voor tijd nam Wijnants met een strafschop de laatste twijfels weg.

Drie duels op negen dagen

“Vrijdag spelen we opnieuw tegen Genk. Ook dan is er geen andere optie dan de drie punten pakken”, blikt Mattheus al vooruit. “Er is ook het duel tussen Standard en OHL. Na deze speeldag zullen we wellicht weten wie nog in de titelrace zal zitten. Het wordt een drukke week overigens. Na Genk volgt op woensdagavond de clasico tegen Standard en op zaterdag is er de topper op OHL. Voor de clash tegen Leuven kan ik weer een beroep doen op Bouabadi, die dan terugkeert uit schorsing.”

Doelpunten: 5’ Jacobs (0-1), 37’ Toloba (0-2), 49’ Petry (1-2), 78’ Wijnants (1-3, pen.).

