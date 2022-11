Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) voor de topper tegen OHL A in Lotto Park: “Leuven licht favoriet”

vrouwenvoetbal super leagueHoewel de Jupiler Pro League omwille van het WK in Qatar stilligt, wordt er dit weekend toch gevoetbald in het Lotto Park van RSC Anderlecht. Zaterdag staat er met RSCA Women-OHL A immers de absolute topper op het programma. Bij een gelijkspel sneuvelen de laatste maxima, maar evengoed voert na tien speeldagen nog één ploeg de rangschikking aan.

Beide koplopers kunnen knappe cijfers voorleggen. Behalve negen competitiezeges op rij, scoren beide teams ook heel vlot. Anderlecht trof al 35 keer raak, OHL A liefst 37 maal. Vrouwelijk paars-wit slikte tot dusver 7 doelpunten, OHL A slechts 2.

“Op basis van de cijfers is OHL A op dit moment van het seizoen licht favoriet”, houdt RSCA-trainer Dave Mattheus de druk vakkundig weg. “Deze topper zal een eerste indicatie geven over de waardeverhoudingen tussen beide ploegen, maar zal zeker niet beslissend zijn voor het vervolg van de competitie en de strijd om de titel. Hierna volgen immers nog drie onderlinge duels, één in de competitie en twee in de play-offs. Op basis van de huidige cijfers zal de titelstrijd wellicht gaan tussen ons en OHL A, maar ik verwacht dat Genk, Brugge en Standard mee gaan bepalen wie uiteindelijk de oppergaai zal pakken aan het einde van dit seizoen.”

Knop omgedraaid

De vrouwen van Anderlecht A kregen alvast een tik in de beker, waarin ze werden uitgeschakeld door rivaal Standard na een nederlaag met het kleinste verschil. “Die cupmatch was best een zeer viriele wedstrijd met powerplay van Standard. We kenden bovendien pech in de afwerking door onder meer een bal op de dwarsligger. Maar intussen hebben we de (mentale) knop opgedraaid.”

De Anderlecht-coach kan alvast niet op zijn sterkste ploeg een beroep doen voor de topaffiche. “Klopt, want onze kapitein Laura De Neve is geblesseerd. Voorts zijn er ook vraagtekens achter de namen van Minnaert (enkel), Toloba en Colson. Het zal tot de laatste moment afwachten worden of zijn al dan niet kunnen ingezet worden.”

“Wanneer ik tevreden ga zijn na afloop? Als we alles gegeven hebben en onszelf niets hoeven te verwijten. De 27 op 27 is een onverwacht mooi succes tot dusver, gezien de grote vernieuwing die aan de gang is op vlak van werking. We mogen niet vergeten dat de ploeg toch wel een serieuze metamorfose heeft ondergaan en dat er enkele kleppers zijn vertrokken. Mij hoor je dus zeker niet klagen.”

