Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) opgetogen over knappe prestatie: “Weer ware Anderlecht gezien”

De Anderlecht-coach zag zijn huidige tegen zijn gewezen ploeg scherp starten. Toch was het ruim een kwartier wachten alvorens het eerste doelpunt viel. Daar zorgde Lore Jacobs voor, die vrijstaand een voorzet van Toloba mocht binnen koppen. Nadat Minnaert en Tison grote pogingen net niet in doel zagen verdwijnen, zorgde Lore Jacobs op aangeven van Wijnants voor de 0-2. Dezelfde ‘actrices’ waren ook betrokken bij het derde Anderlechts doelpunt. Voor de 17-jarige Jacobs, vorig seizoen overgekomen van Gent, is het al haar dertiende treffer van het seizoen. “Een zuivere hattrick van Lore. Alle doelpunten vloeiden voort na acties en combinaties uit het boekje”, glunderde trainer Dave Mattheus. “Het doet me veel plezier opnieuw het ware Anderlecht aan het werk te zien.”

Ook na de rust denderde de paars-witte TGV door. Laura Deloose maakte iets voor het uur in de rebound 0-4 nadat doelvrouw Maes een schot van Minnaert niet kon klemmen. Kort na het uur stonden de forfaitcijfers op het bord via Buabadi. Maximus, ex-Anderlecht, kon in het slot de eer redden.

“Jammer dat er nu een interlandbreak is, waardoor we pas over twee weken terug in actie komen met een dubbele confrontatie tegen Genk. OHL, dat voor de eerste keer won in deze play-offs (1-0 tegen Club YLA), zal het twee keer opnemen tegen Standard. Wellicht zal er na de komende twee wedstrijden een (lichte) afscheiding komen. Maar het belooft een titelstrijd te worden tot op de laatste speeldag”, voorspelt Dave Mattheus.