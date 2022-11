Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) na 2-3-nederlaag tegen OHL A: “We hebben getoond dat we OHL het vuur aan de schenen kunnen leggen”

vrouwenvoetbal super leagueDe topper tussen RSCA Women en OHL A in het Lotto Park is uitgedraaid op een 2-3-overwinning voor de bezoekers uit Leuven. De regerende landskampioen verloor door een ongelukkig eigen doelpunt van Colson in de slotfase. OHL A kroont zich zo met het maximum van de punten (dertig op dertig) tot herfstkampioen in de Super League.

RSCA Women-trainer Dave Mattheus kon niet over zijn sterkste basisploeg beschikken. In het hart van de defensie moest hij de geblesseerde Laura De Neve, kapitein met een brok ervaring, missen. Toch kon de topper niet beter beginnen voor paars-wit, want na ruim vijf minuten kon het al op voorsprong klimmen via Vanwynsberghe, ook al was de pret van korte duur. Immers, slechts enkele minuten later zorgde Cattoor al voor de gelijkmaker. Rusten werd er gedaan met een 1-2-tussenstand, want vijf minuten voor de koffie had Janssens voor de Leuvense voorsprong gezorgd.”

“Het zag er lang naar uit dat na de gelijkmaker van Buabadi na ruim vijf minuten in de tweede periode de topper op een billijk 2-2-gelijkspel zou eindigen. In een ultieme aanval van Leuven devieerde Colson, opgejaagd door ex-RSCA-speelster Van Kerkhoven, de bal ongelukkig in eigen doel: 2-3. Meteen de eerste nederlaag van RSCA Women in tien wedstrijden.

Gedaanteverwisseling

Natuurlijk was Anderlecht-trainer Dave Mattheus heel ontgoocheld. “Als je in de slotfase de verliezende treffer moet incasseren via een ongelukkig eigen doelpunt, dan is dat balen. Vooral omdat we niet verdienden om de boot in te gaan na een evenwichtige wedstrijd. We hebben getoond dat we OHL het vuur aan de schenen kunnen leggen met een ploeg die in het tussenseizoen toch wel een serieuze gedaanteverwisseling heeft ondergaan.”

“Op basis wat we hebben laten zien, ben ik ervan overtuigd dat we tot het einde van het seizoen zullen kunnen wedijveren met OHL A, waarvan we weten dat die ploeg voluit voor de titel gaat. Met een 27 op 30 kunnen we een goed rapport voorleggen. Daar zou iedere trainer voor tekenen bij de start van het seizoen.”

Lang treuren om het eerste verlies heeft Anderlecht niet, want komende vrijdag wacht een duel met Club Brugge

RSCA Women: Odeurs, Colson, Vienredeels (56’ Speeckaert), Jacobs ((78’ De Keijzer), Vatafu, Wijnants, Deloose, Minnaert, Tison, Vanwynsberghe, Buabadi (82’ Thornton).

OHL A: Evrard, Mertens, Janssens (86’ Veefkind), Detruyer (6(‘ Cranshoff), Eurlings, Ampoorter, Cattoor, Van Belle (Van Schoonhoven), Tysiak, Van Kerkhoven.

Doelpunten: 6’ Vanwynsberghe (1-0), 8’ Cattoor (1-1), 40’ Janssens (1-2), 53’ Buabadi (2-2), 89’ Colson (eigen doelpunt).

