Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) na 1-0-zege in topper tegen OHL A: “Aan de leiding én mentaal goede zaak gedaan”

Vechtlust

Natuurlijk was RSCA-coach Dave Mattheus na afloop in zijn nopjes.

“De ene wedstrijd is de andere niet. Soms krijg je te weinig, zoals afgelopen woensdag tegen Standard, en af en toe krijg je meer dan je verdient, zoals tegen OHL A. Over onze eerste helft ben ik nochtans heel tevreden. De voorsprong bij de rust was niet onverdiend. Maar in de tweede helft hebben we wat de pedalen verloren. We kregen geen controle meer over het gebeuren. Dat kwam natuurlijk omdat OHL alle offensieve registers moest opentrekken om aan een doelpunt te komen. Leuven is er verschillende keren heel dicht bij geweest, maar we hadden Dame Fortuna aan onze zijde. We hebben stand kunnen houden door onze vechtlust. Niet alleen in de rangschikking, maar ook op mentaal vlak hebben we een goede zaak gedaan.”, vindt Mattheus.