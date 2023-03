Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) na 0-4-pandoering tegen YLA Brugge: “Efficiëntie is werkpunt, maar we blijven in titelrace”

Moeilijke tweeluik

Maar ondanks tien tegen elf, stond er in de eerste vijfentwintig minuten van de tweede periode maar één ploeg op het veld: RSCA Women.

“Klopt en we hebben voldoende kansen gekregen om zeker die gelijkmaker te scoren. Als we dat doen, dan zie ik ons nog winnen. Op een scherpe counter werd het echter 0-2 en minder goed uitverdedigen lag aan de basis van de 0-3. We wilden graag de eer redden, maar moesten finaal de kelk tot op de bodem ledigen. Over het resultaat kan ik helemaal niet tevreden zijn, maar de speelsters verdienen toch een pluim voor hun niet aflatende inzet. We hebben één groot werkpunt: de efficiëntie in de afwerking moet naar omhoog. En achterin moeten we iets secuurder zijn. We beseffen dat we voor een moeilijke tweeluik staan. Een midweekwedstrijd op Standard is zeker geen cadeau. En zaterdag komt OHL A op bezoek. In die twee duels moeten we er zeker staan als we onze titelambities levend willen houden.”, beseft Mattheus.