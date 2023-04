Trainer Dave Mattheus kan zaterdag met RSCA Women titel pakken: “Zes op zes tegen Standard en OHL geen sinecure”

Afgelopen speeldag hield de leider in de Superleague van het vrouwenvoetbal alvast een goede generale repetitie. Voor eigen publiek won het met een overtuigende prestatie verdiend met 3-1 van Genk Ladies, de huidige nummer vier in de rangschikking. Door het 1-0-verlies van titelconcurrent OHL op het veld van Standard, dat bij het begin van de play-offs met dezelfde cijfers won van RSCA Women, bedraagt de kloof tussen de huidige nummers 1 en 2 vier punten. Een snelle berekening leert ons dat bij een zes op zes van RSCA Women de titel binnen is. Want dat zou betekenen dat OHL A op twee speeldagen van het einde op zeven punten zou staan. Maar Anderlecht verkoopt het vel van de beter niet voor hij geschoten is. Want voor hetzelfde geld ziet het na zaterdag zijn titeldromen uiteenspatten.

Zwart beest?

Met RSCA Women en Standard staan woensdagavond in Zaventem de tweede beste teams van play-off 1 tegen over elkaar, althans wat de resultaten betreft. Beide ploegen wonnen vier keer. Ze troffen elkaar ook al vier keer dit seizoen. Drie keer in competitieverband en één keer in de beker. De zeges werden mooi verdeeld: 2-2.

“Of Standard ons zwart beest is? Dat zou ik niet durven stellen”, liet trainer David Mattheus zich al eerder ontvallen. “In de thuiswedstrijden waren we de betere ploeg en ginds gingen we telkens met het kleinste verschil onderuit. Standard is en blijft weliswaar een moeilijk te bespelen ploeg die kracht koppelt aan snelheid. Het telt ook heel wat ervaring en kan met individuele acties van bepaalde speelsters het verschil maken. Wij moeten ons focussen op ons spel en op ons doel. Als we winnen, zetten we Standard op negen punten. Het positieve is dat we ons lot volledig is eigen handen hebben. ”