Trainer-coach Jan Van Huffel stopt na dit seizoen bij Caruur Gent: “Na vijf jaar zit deze club in mijn hart”

“Ik rij nog met veel plezier naar de Edugo Arena voor de trainingen en de wedstrijden”, verklaart Jan Van Huffel. “Ik heb alles op een rijtje gezet. Dit is geen keuze van één dag, hierover heb ik lang nagedacht. Want na vijf jaar in Gent zit deze club in mijn hart. Het helse ritme - de zware combinatie werk en volleybal - heeft me tot deze beslissing gebracht. Ik heb al een verwittiging en een gezondheidsprikje gekregen.”

Net onder de top

“42 jaar lang - waarvan vijf prachtige jaren bij Caruur Gent - heb ik heel veel tijd en energie gestoken in het volleybal”, benadrukt de 60-jarige trainer-coach. “Dit is geen definitief afscheid, want ik wil de club graag verder helpen. Misschien in een adviserende rol, een beetje meer achter de schermen. Iedere coach heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen stijl. Als je ziet waar we een aantal jaar geleden stonden en wat we ondertussen gerealiseerd hebben, dan kijk ik echt met tevredenheid terug naar een mooie tijd.”

“En er kunnen nog formidabele zaken gebeuren tijdens de volgende weken”, blijft Jan Van Huffel fanatiek. “Er gaan zes teams naar de ‘Champions Play-offs’. Er liggen vijf tickets klaar voor de CEV competities. Daarvan willen we er één grijpen. Topvier zou ideaal zijn. Samen met Menen en Leuven eindigen we net achter de toptwee Roeselare en Maaseik. Indien we toch vijfde of zesde zouden eindigen, dan zijn er nog een extra confrontaties tegen de nummer zeven of acht om dat Europees ticket te pakken. We hebben tijdens al die jaren iets uniek opgebouwd. Dat kunnen we nu verzilveren. Gent is een club geworden die zich in de kijker heeft gespeeld. Ik ben fier dat ik daaraan mocht meewerken.”