Trainer Claude De Weirdt met RC Bissegem op de tweede plaats: “Ik had niet verwacht dat het een reeks hoger zo goed ging gaan”

De topper tussen de nummers twee en drie begon veelbelovend met een vroeg doelpunt. De thuisploeg kwam voorop na een afgeweken bal die verdween in de korte hoek. Op hoekschop van Karsten Delrue kopte Rutger Storm in het pak binnen en verdubbelde zo de score. Na de rust bleven de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker.

“Ik vind dat we verdiend wonnen, we zijn content met de drie punten”, aldus trainer Claude De Weirdt. “Het was een paar weken geleden en kunnen alvast niet klagen. De eerste periode gingen we door op het enthousiasme van de promotie vorig seizoen.”

Door de nederlaag van periodekampioen SC Zonnebeke op SK Vlamertinge nadert Bissegem op één punt van de leider. Het verloor nog maar één wedstrijd. “We werden als nieuwkomer maar één keer overklast en dat was thuis tegen Dottenijs Sport. (1-5, red) We stonden meteen met beide voeten op de grond. Onze plaats bovenaan komt onverwacht. Voor aanvang de competitie waren we tevreden met een plaats in de middenmoot. Hoe rapper we veilig staan en zeker zijn van het behoud, hoe gemakkelijker het gaat voor de besprekingen over komend seizoen.”

“Tussen derde en tweede provinciale is er duidelijk een verschil. In derde is het meer op duelkracht, een reeks hoger wordt er iets meer gevoetbald. We hebben voetballende kwaliteiten maar ik had niet verwacht dat het een reeks hoger zo goed ging gaan”, besluit Claude die op Ter Biezen bezig is aan zijn derde seizoen.

Twee geschorsten

Zondag thuis tegen SV Moorslede zijn sterkhouder Karsten Delrue en doelman Maeverick Houthoofd geelgeschorst. De ervaren Jeroen Devroedt (35) komt onder de lat.

Voorzitter Marc Cheyns is bezig aan zijn tweede seizoen. Hij was destijds voorzitter van SV Kortrijk, ondervoorzitter van KV Kortrijk en bestuurder van het verdwenen Excelsior Moeskroen. “Door onze promotie kwamen er heel veel jeugdspelers bij”, benadrukt hij. “Er wordt in de club goed gewerkt. Er zijn duidelijke taakverdelingen in ons verjongd bestuur. Ik ben hier beland door manager Franky Doolaeghe.” Cheyns volgde huidig erevoorzitter Jacques Soete op

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.