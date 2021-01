Trainer Chris Vanhentenrijk (HO Veltem) is realistisch over herstart competitie: “Het dreigt een verloren jaar te worden”

Of je nu pro of contra een heropstart bent, ook bij HO Veltem beseffen ze maar al te goed dat de kans dat het seizoen in eerste provinciale nog afgewerkt wordt quasi nihil is. “Het ziet ernaar uit dat het een verloren jaar zal worden, maar dat geldt niet alleen voor het voetbal natuurlijk”, bekijkt trainer Vanhentenrijk het nuchter.

“We komen af en toe nog wel eens virtueel samen via Teams en dan voel je wel dat de jongens uitkijken naar het moment dat er opnieuw in groep getraind kan worden”, reageert Chris Vanhentenrijk. “Maar tegelijk is iedereen daar heel realistisch in. Voor begin maart moeten we denk ik geen versoepelingen meer verwachten, dus ik zie ons voor die periode niet op het trainingsveld staan met z’n allen. Een verloren jaar dus, maar die jonge gasten hebben wel meer zaken moeten afgeven de voorbije maanden. Wat als de stopzetting effectief een feit is op 25 januari? Dat gaan we nog bekijken. Ik hoor dat sommige clubs hopen om op termijn in groepjes van vier te kunnen trainen, dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Eén keer per week samenkomen om te trainen zou een begin zijn, zodat het balgevoel geleidelijk aan kan terugkeren. Maar alles hangt af van wat er mogelijk is en hoe de cijfers evolueren.”

Gemiste titel

Vijf wedstrijden waren de manschappen van coach Venhentenrijk gegund in de seizoensaanhef, een terugkeer van korte duur met andere woorden op het hoogste provinciale niveau. “Met twee zeges in vijf wedstrijden waren we goed vertrokken en die lijn wilden we graag doortrekken”, zegt hij daarover. “Ik mag er niet aan denken moesten we alsnog naast die promotie gegrepen hebben. In maart vorig jaar stonden we op gelijke hoogte met Houtem, maar zij werden na de stopzetting dan uitgeroepen tot kampioen op basis van het doelpuntensaldo. Nota bene net nadat we onze grote concurrent met 3-0-cijfers hadden geklopt. Op zich was het wel even balen omdat we echt wel geloofden in die titel, maar de promotie was een mooie troostprijs.”

Bestuurswissel

“Hoe de toekomst van Veltem eruitziet? Het is geen geheim dat er een bestuurswissel ziet aan te komen, omdat de oudere garde de fakkelde nu eenmaal wilde doorgeven”, aldus nog Chris Vanhentenrijk. “Maar dat verandert in se niets aan onze ambities. Een club als Veltem met twintig jeugdploegen hoort zeker thuis in eerste. Zoals wel meer clubs proberen we zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar de A-kern. En hopelijk kunnen we met onze tweede ploeg op termijn stijgen naar derde provinciale. Het zou de ontwikkeling van onze youngsters alleen maar ten goede komen.”