Trainer Bruno Derveaux ziet RC Harelbeke 1-1 gelijkspelen tegen Dikkelvenne: “We zijn veel te braaf om een hold-up te plegen”

Voetbal tweede nationale AIn de zespuntenwedstrijd bij KSC Dikkelvenne kwam RC Harelbeke zestien minuten voor tijd via de ingevallen Lander Feys op voorsprong. Zeven minuten later stelde Cédric Deceuninck, invaller bij de thuisploeg, toch nog gelijk.

“Dit was een perfecte match om een hold-up te plegen”, vond trainer Bruno Derveaux na de 1-1 op de Hofkouter. “Blijkbaar willen wij dat niet doen en zijn we veel te braaf, want de gelijkmaker gaven we weg. De voorafgaande inworp had mijn doelman gewoon moeten oprapen. Blijkbaar had hij bij die fase niet goed opgelet en wist hij niet hoe de bal bij hem kwam. Voor alle zekerheid ontzette hij de bal, maar dat deed hij niet goed. We verloren een duel en de bal ging binnen.”

Zodat na negentig minuten 1-1 op het scorebord stond, waarmee Harelbeke zeker niet mocht klagen. De Ratten waren bij de aftrap niet helemaal wakker. Yoran De Ketelaere moest de eerste tien minuten op schoten van Marco Verheuge en Soriba Sylla de handen uit de mouwen steken. “We begonnen heel zwak aan de match”, beaamde Derveaux. “In het openingskwartier leken we niet helemaal wakker. Daarna kwamen we wat beter in de match. We wisten dat Dikkelvenne op corners vrij sterk is. Ik moet ze nog tellen, maar ik denk dat wij er veertien toestonden, waarvan een heleboel de eerste vijftien minuten.”

Bal tegen de lat

Daarbij liep Harelbeke, centraal achterin met Oscar Van Mol en Pieter De Smet, maar zonder Kassim Doumbia die door een spierletsel drie weken out is, geen averij op. “De tweede helft begonnen we met betere intenties, maar met een bal tegen de lat kwamen we goed weg”, gaf Derveaux toe. “Daarna hebben we ons nog enkele keren in de baan van het schot moeten gooien om een goal te voorkomen. Tegen de gang van het spel in kwamen we op voorsprong.”

Kapitein Niels Vandenbroucke bracht een vrije trap in de buurt van de hoekschopvlag voor doel. Met het hoofd streelde Lander Feys de bal. Voldoende om de 0-1 op het scorebord te zetten. De inbreng van Feys voor diepe spits Robbe Santens was een goeie zet. “Voordien waren we wat te stereotiep, er zat geen versnelling in ons spel”, aldus Derveaux. “We moeten eerlijk zijn. Inzake balbezit en kansen had Dikkelvenne deze match altijd moeten winnen.”

