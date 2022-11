Trainer Bruno Debo ziet KVK Westhoek met 0-5 onderuitgaan tegen leider Aalst: “Er was bij ons een gebrek aan durf, lef en creativiteit”

De coach moest op een paar plaatsen schuiven. Linksback Jarne Jodts verzwikte donderdag op training zijn voet en daardoor speelde Brecht Timmerman op zijn positie. De 18-jarige Jasper Degels stond aan de aftrap. De zowat 150 supporters van de Ajuinen zagen hun ploeg halfweg de eerste helft meer dan verdiend op voorsprong komen. Na een actie op rechts besloot spits Mitch Decuyper aan de eerste paal raak. Vlak voor de rust verdubbelde Aalst de score. Op een vrijschop liepen de bezoekers verder uit. “De cijfers zeggen genoeg”, aldus de coach na de zwaarste nederlaag van het seizoen. “De manier waarop we de doelpunten slikten, zegt genoeg. We kwamen uit tegen een uitgekookt elftal met veel ‘beren’ in de ploeg. We creëerden geen enkele kans.”

“Aalst staat niet voor niets op de eerste plaats, maar we maakten ze het ook niet moeilijk. We moeten veel meer intensiteit brengen. Het is hopen dat sommige jongens iets meer brengen en dat is vandaag een ontgoocheling. Aalst won hier met de vingers in de neus.”

Sterke Degels

Doelman Dannel speelde al enkele heel goede wedstrijden, maar faalde nu in het Crack Stadion in Ieper. Sibert Himpe werd in de eerste helft aangetrapt en bleef tijdens de rust binnen. “Hij is geblesseerd geweest en het is momenteel niet de Sibert van voor zijn blessure”, aldus Debo. “Het is voor hem eens trainen en dan eens niet.” Jasper Degels komt ook terug uit blessure en mocht starten. “Hij deed het fantastisch”, geeft de coach hem een compliment. “Misschien was hij wel onze beste man, wat een teken is dat bepaalde spelers hun verantwoordelijkheid niet nemen.” Aanvoerder Laurenz Simoens en zijn teammaats zijn weggezakt naar de tiende plaats. “Een geluk van onze goede start dat we daar nog staan, maar ondertussen beginnen Torhout en Gullegem punten te pakken”, geeft Debo aan.

Voor aanvang van de match was er minuut stilte ter nagedachtenis van ex-trainer Peter Devos (55) en Rudy Ollevier (55), zoon van hoofdsponsor wijlen André Ollevier.

