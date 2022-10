Trainer Bruno Debo na eerste nederlaag KVK Westhoek: “Leider worden ging wel leuk zijn maar met 10 op 15 kunnen we zeker niet klagen”

VOETBAL TWEEDE AMATEUROp de vijfde speeldag leed KVK Westhoek zondag thuis tegen SV Oudenaarde zijn eerste nederlaag (1-2). Aanvoerder Laurenz Simoens en maats creëerden na de rust te weinig kansen. De bezoekers kregen tweemaal een penalty. Doelman Maxence Dannel redde de eerste van de 38-jarige spits Jerome Mezine. “De manier waarop we verliezen is sneu”, zegt trainer Bruno Debo.

Ref Bram De Clercq wees een eerste keer naar de stip voor in de kleine rechthoek handspel van centrale verdediger Valentin Mahieu die rood kreeg. Er volgde een tweede bal op de stip na een fout van Simoens. Er was fel protest. Aan de overkant claimde Westhoek ook een strafschop na een fout op de ingevallen Friso en de poppen weer aan het dansen.

“Misschien verdienden we wel een punt”, zegt Bruno Debo. “Vorige week op Wetteren (1-2, red) kregen we misschien te veel. Wetteren kreeg veel kansen en kropen we door het oog van de naald. Het was vandaag hopen op die ene bal die goed viel.”

Kop van Jut was de ref. “Alle beslissingen floot hij in ons nadeel”, geeft de coach aan. “Over die penalty’ s voor Oudenaarde zal ik niet oordelen want het was te ver van onze dug-out. Bij die fase op Friso had de ref de bal misschien op de stip kunnen leggen.”

Een pluspunt is de terugkeer van de ingevallen Jason Robaeys die er voor het eerst bij was. “Hij traint al twee weken mee en mist natuurlijk matchritme”, zegt Debo. “Jason is iemand die uit het niets kan scoren. Het was moeilijk invallen.”

Kabasele

Sibert Himpe viel geblesseerd aan de enkel uit. “Hij lag bij die gelijkmaker van Oudenaarde geblesseerd op het veld, is het daarvan niet dan is het altijd buitenspel”, zegt de ex-trainer van onder meer Torhout, FC Izegem en de beloften KV Kortrijk.

Jasper Degels blesseerde zich vrijdagavond bij de beloften tijdens de eerste helft op Eendracht Aalter en zit met een gezwollen voet. “Wellicht is hij twee à drie weken uit”, zegt Bruno Debo. Omtrent spits Kabasele (ex-Anderlecht) is het in het Crack Stadion in Ieper wellicht einde verhaal. “Hij meldde zich ziek door corona”, aldus de coach.

Met een overwinning had KVK Westhoek leider kunnen worden. “Dat ging wel leuk zijn maar met 10 op 15 kunnen we zeker niet klagen”, klinkt het. “Vorig seizoen pakten we in de heenronde maar elf punten. Nu moeten we op Olsa Brakel een tweede nederlaag op rij vermijden. Dat wordt weer een moeilijke match. We moeten rustig blijven en de nederlaag zeker niet dramatiseren want we zitten op schema. Ik kan de spelers niks verwijten, ze knokten tot de laatste minuut.”

Nieuwkomer Josias Musenge behoorde niet tot de selectie. “We hebben een brede kern en hij moet knokken voor zijn plaats”, zegt Bruno Debo. Na zijn blessure thuis tegen SV Oostkamp zit de jonge doelman Gilles Vercruysse op de bank. “Ik had donderdagavond met hem een gesprek”, zegt de coach. “Dannel speelde in Wetteren een heel goede match. Twee goede keepers is een luxe die we hebben. Gilles traint super en moet geduldig zijn. Hij toonde al dat hij het niveau zeker aan kan.”

