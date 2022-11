Trainer Bruno Debo (KVK Westhoek) over komst van leider Eendracht Aalst: “Om te stunten gaan we allemaal top moeten zijn”

“We gaan moeten zorgen voor een stunt”, blikt trainer Bruno Debo vooruit. “We gaan daarom allemaal top moeten zijn. Het is elke week een haalbare kaart. Het wordt na twee nederlagen op rij tijd om het tij te doen keren. Het zal voor een deel afhangen wie er allemaal beschikbaar is. JarneJodts en Sibert Himpe zijn niet honderd procent fit en doen het daarom tijdens de week rustig.”

“Omar Lekhechine was er zondag in niet bij. Hij was naar zijn familie in Algerije. Het ging slecht met zijn oma. Dinsdag was Omar terug op training. Onze komende tegenstander zag ik thuis aan het werk tegen Zelzate. Ze wonnen met 2-1 maar overtuigden niet. Aalst is een collectief geheel, met veel gestalte en vooraan heel goede spelers.”

“Het is geen toeval dat ze op kop staan. We gaan moeten met de juiste mentaliteit aan de aftrap komen, iets extra brengen en individuele fouten vermijden. We hebben een zwaar programma. Na Aalst moeten we naar Lokeren-Temse en dan komt Jong Cercle op bezoek. Nadien volgen derby’s op Torhout en thuis tegen Gullegem. We sluiten de heenronde af tegen SC Dikkelvenne. In de heenronde zijn er nog zes finales en ik zou graag drie van die zes matchen winnen.”

Overlijden Peter Devos

De voetbalwereld is in diepe rouw door het overlijden van Peter Devos (55) uit Hulste, de ex-trainer van tot vorig seizoen FC Gullegem, fusieploeg Wetteren, Terjoden-Welle, FC Izegem en KVK Avelgem. In het Crack Stadion in Ieper werd hij opgevolgd door zijn gewezen kapitein bij FC Izegem en vriend Bruno Debo. “Op zes maanden tijd was het afgelopen”, zucht Bruno. Peter herinner ik als een heel warm mens. In zo’n omstandigheden is het als trainer en speler allemaal te relativeren want het gaat ‘maar’ om voetbal.”

“Bij FC Izegem was ik zijn aanvoerder”, blikt Bruno terug. “Ik had hem dus als trainer in de herfst van mijn carrière. Nadien deed ik scouting voor FC Izegem en waren Peter en ik vaak lang onderweg in de auto. IK had met hem altijd een goede band. Het was geen man van veel woorden maar nu schieten er woorden te kort. Peter was gelukkig. Voetbal was zijn leven.”

Alle eigen supporters komen zondag naar het stadion via de Leopold III-laan , de paaltjes worden weggenomen.

