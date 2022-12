Trainer Bruno Debo (KVK Westhoek): “Er waren maar vier à spelers met het gepaste schoeisel, ik had ze vooraf nog gewaarschuwd”

voetbal tweede amateur ADodelijk ziek. Zo noemde iemand uit de entourage van KVK Westhoek de situatie in de loop van de thuiswedstrijd zondag tegen FC Gullegem (0-5). Er zijn door de blessures van drie sterkhouders verzachtende omstandigheden maar de druk op trainer Bruno Debo wordt groot. Vrijdagavond op SC Dikkelvenne is het echt wel van moeten.

We vroegen de coach na de match of hij het zelf nog ziet zitten. Bruno Debo antwoordde bevestigend. “Het klinkt misschien cru, maar beter met 0-5 dan met 0-2 verliezen”, zegt Debo. “Het ligt er vingerdik op dat we veel te kort kwamen. Er zit te weinig drive in.”

“Bij sommige spelers - niet allemaal - geldt er een mentaliteit in de zin van ‘och ja, volgende week beter’. We dwongen geen enkele kans af. Hun doelman moest geen bal pakken.”

Gelukkig begonnen aanvoerder Laurenz Simoens en maats aan het seizen met 10 op 12. Die bonus door een prima start smolt ondertussen als sneeuw voor de zon. Ondertussen staat er amper 7 op 36 op de teller.

“Het is weken aan een stuk dat we de nul niet meer kunnen houden”, zegt de ex-trainer van de beloften KV Kortrijk, FC Izegem en Torhout. “We gaan eens goed moeten nadenken hoe we het vrijdag gaan aanpakken. Misschien met andere jongens die wel de juiste mentaliteit hebben. De beloften staan virtueel op kop. Die vervroegde match in Dikkelvenne komt nu misschien ongelegen maar de kalenderwijziging gebeurde in overleg met de spelers. Het gaat vrijdag tegen een rechtstreekse concurrent. Het zal afhangen van mentaliteit.”

Krap door blessures

Ondanks de heel slechte stand van zaken, blijft de coach er rustig bij. “We hebben nog alles in eigen handen, er is geen reden tot paniek”, zegt Bruno Debo. “Er zakken drie ploegen en dat wordt een strijd onder zeven ploegen. Door blessures zitten we qua spelers krap. We waren met twaalf op training. Op die manier is iedereen zeker van zijn plaats.”

Niet onbelangrijk en veelzeggend is de voorbereiding van sommige spelers, gelet op het vriesweer en dus een steenharde grasmat. “Er waren maar vier à spelers met het gepaste schoeisel, ik had ze vooraf nog gewaarschuwd in ons WhatsApp-groepje. Ik heb mijn schoenen uitgeleend aan Omar Lekhechine”, aldus de coach.

Sibert Himpe begint te trainen. Jason Robaeys pas na de winterstop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.