Trainer Bruno Debo (KVK Westhoek): “Enig minpunt is de staat van ons terrein, het ligt er dramatisch bij”

BEKERVOETBALOpdracht volbracht voor tweedeklasser KVK Westhoek in de derby bij eersteprovincialer Sassport Boezinge. Het team van trainer Bruno Debo haalde het nipt maar verdiend met 1-2. “Het was geen hoogstaande wedstrijd”, geeft Bruno Debo aan. “Het was bikkelen. Zo’n wedstrijd vind ik wel interessant om te weten waar we staan.”

“Die derby leeft hier wel. Minder bij de spelers die van een andere regio zijn. Na de rust kwamen we niet echt in de problemen. Het is nog maar onze derde wedstrijd en we deden het altijd met verschillende spelers.” Jason Robaeys is drie maanden uit door een blessure aan de achillespees. “Vorig seizoen sukkelde hij daar ook al me”, zegt de coach.

Seppe Gantois was er door last aan de knie ook niet bij. “Maandag zal hij uitsluitsel hebben over de ernst”, aldus Debo. “Seppe onderging al drie keer een operatie aan de knie.” Nieuwkomer Kabasele behoorde niet tot de selectie. Hij kampt met een serieus overgewicht. “Bovendien heeft hij last aan de kuit en ik weet niet of dat tegen de competitiestart fysisch in orde komt”, aldus Bruno Debo.

“Over de voorbereiding ben ik tot nog toe tevreden. Enig minpunt is de staat van ons terrein. Het ligt er dramatisch bij. Het is echt niet te doen. Door de aanhoudende droogte mag er van de stad Ieper niet worden gesproeid.” Omdat de transfer van goalgetter David Cardon van tweedeklasser SC Dikkelvenne uiteindelijk afsprong, was er financiële ruimte en kon spits Jannis Coppin toch blijven.

“In laatste instantie kwam dat toch in orde”, zegt de T1. “Jannis is een nuttige speler en ligt goed in de groep.” Doelman Maxence Dannel is uiteindelijk ook gebleven. Op Boezinge zat hij op de bank want de nieuwe doelman Gilles Vercruysse startte. “Het wordt een strijd tussen onze twee keepers”, zegt Debo. “De beste zal spelen. Twee goede doelmannen, zo moeten we het hebben op dit niveau.”

Doelman Maxime Coffyn vertrok naar tweedeprovincialer SC Zonnebeke. In de derde ronde van de Croky Cup speelt KVK Westhoek komend weekend thuis tegen derdeklasser Habay-la- Neuve uit de provincie Luxemburg. Het won zondag na penalty’s bij tweedeklasser Warnant.

Met de aanvallende middenvelder Josias ‘Joske’ Musenge komt er nog een extra speler. Hij speelde de afgelopen jaren voor KSCT Menen en testte de afgelopen weken bij SK Roeselare-Daisel.

Dinsdag om 19 uur is er thuis een oefenmatch tegen de beloften van KV Kortrijk.

