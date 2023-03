Trainer Bram Lucker met KVK Westhoek naar FC Gullegem voor heel belangrijk duel: “Noteer maar dat we ons zullen redden”

Aanvoerder Laurenz Simoens en maats wonnen zondag thuis tegen KVV Zelzate (2-0) eindelijk nog eens. “KVK Westhoek is alive and kicking, we are coming”, liet de coach zich kort na de overwinning in het Crack Stadion in Ieper ontvallen.

Dat er twee van zijn spelers komend seizoen het shirt van de komende tegenstander gaan dragen, maakt het ergens toch wel speciaal…”We gaan er de aandacht van afhouden en ons focussen op het sportieve”, zegt de coach diplomatisch. “Zolang ze voor KVK Westhoek spelen moeten de spelers er volop voor gaan. In onze situatie zijn alle wedstrijden van groot belang. We moeten er 95 minuten 200 procent voor gaan en de taken uitvoeren. Dat Gullegem op kunstgras speelt, is ook in ons voordeel want we trainen driemaal per week op ons tweede terrein op kunstgras. Zaterdag vielen de uitslagen tegen omdat KRC Harelbeke won, maar nu we zelf ook wonnen zetten we vijf à zes ploegen boven ons onder druk.”

In de strijd om het behoud doet het team van voorzitter Willy Lamaire door het gelijkspel zondag van FC Gullegem en FC Wetteren (2-2) een goede zaak. De opvolger van trainer Bruno Debo vraagt vooral inzet van zijn spelers. “We zijn hier niet om aan te modderen”, klinkt het. “De jonge spelers willen progressie maken en dus mag er ook wat gewerkt worden.”

Lange haren...

Opmerkelijk zijn de lange haren bij de coach van KVK Westhoek. “Dat is een verhaal apart”, lacht hij. “Tijdens corona en de lockdown kon en mochten we niet naar de kapper. Zo kreeg ik die krulletjes van toen ik 18 was terug…”.

Lucker gelooft alvast in het behoud. “Noteer maar dat we ons zullen redden”, klinkt het. “Ik ga er alvast alles aan doen. De marathon van Rotterdam heb ik geschrapt van mijn programma, want we spelen die dag. En het communiefeest van mijn dochter moet ik ook verplaatsen.”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.