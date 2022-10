Trainer Benny Lunenburg van Dessel stuurde in Thes enkele tactische zaken bij : “Nood breekt soms wet”

Bij Dessel Sport heerste zaterdagavond, na het 1-1 gelijkspel op het veld van Thes, een gevoel van tevredenheid. De Kempische formatie uit eerste nationale had de voorbije weken in competitieverband enkele rake mentale klappen én doelpunten moeten incasseren. Het tweede gelijkspel van dit seizoen was alleszins een opkikker. Maar volgende week volgt de moeilijkste opdracht: bevestigen.

Het probleem van de voorbije weken was dat Dessel moeilijk tot scoren kwam en een pak doelpunten moest slikken. Twee cruciale zaken in het voetbal. Dat had trainer Benny Lunenburg aan het denken en puzzelen gezet.

“Soms moet je ingrepen durven uitvoeren die niet populair zijn en die zelfs een beetje tegen je eigen natuur zijn”, reageerde de T1 op de tactische ingrepen. “Ik heb in de eerste plaats geopteerd voor een laag blok, waardoor we meer zekerheid hadden. Ik ben een trainer die graag aanvallend voetbal brengt. Maar nu was het moment aangebroken om het geweer van schouder te veranderen.”

In de eerste minuut kreeg Dessel, net als vorige week tegen Ninove, meteen een grote kans. In een wedstrijd op voorsprong komen is een luxe waar de groen-witten al even op zitten te wachten. “Ook nu kwamen we op achterstand. Het geluk was dat we meteen na de rust de stand in evenwicht konden brengen. Ik vind dat we nadien een meer dan behoorlijke prestatie hebben neergezet. Daar moeten we verder op bouwen.”

Terugkeer

Intussen begint de ziekenboeg stilaan leeg te lopen. Zo begon Jasper Sols niet alleen aan de wedstrijd, hij maakte de negentig minuten helemaal vol. Jari Breugelmans maakte in de laatste tien minuten zijn opwachting, en kan nu verder ritme opdoen.

“De terugkeer van Jasper betekent dat er meer evenwicht in de ploeg zit. Dat is iets wat we de voorbije weken gemist hebben. Wat Jari betreft zal het nog even duren vooraleer hij opnieuw helemaal wedstrijdfit is. Maar dit is alleszins een grote stap voorwaarts en de pijlers waarop we verder moeten bouwen. Zaterdag wacht ons tegen Olympic opnieuw een uitdaging. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gelijkspel van zaterdagavond een ruggensteun naar de toekomst is geweest.”