Trainer Benny Lunenburg na scoorloos gelijkspel van Dessel in Luik: “Ik zag een voorbeeldige mentaliteit”

Voetbal eerste nationale Dender zet in topper tegen Olympic Charleroi grote stap richting eindronde

Dender was tegen Olympic Charleroi voor de derde maal op rij voor een topper in eigen stadion op de afspraak. Nadat Visé en Patro Eisden Maasmechelen voor de bijl gingen, was het nu de beurt aan de Doggen. Opmerkelijk is dat de blauwhemden in 2022 al voor de vijfde maal drie keer in één wedstrijd raak troffen. De Walen werden uitgeteld door pareltjes van Valcke en Hens en een reboundgoal van Casagolda.

18:05