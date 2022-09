Trainer Angelo Vanheuverbeke stopt bij RC Lauwe: “Het doet enorm veel pijn. Ik hoop dat iemand anders er de schwung in krijgt”

“Onze voorbereiding was niet goed, maar we begonnen toch met een overwinning”, blikt Vanheuverbeke terug. “Nadien volgden drie nederlagen op rij en het is me vooral de manier waarop te doen. De flow ging er alleen maar op achteruit. Een geluk dat we in derby met Jordy Mervilde een sterke doelman hebben, want anders waren de cijfers nog veel hoger geweest. ‘Amaai, de Rassing’ hoorde ik achteraf. Zedelgem was vorig weekend een ploeg die we moeten aankunnen.”