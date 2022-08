Trainer Angelo Paravizzini (Sassport Boezinge): “De top moeten we zeker kunnen halen”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALETegen het twee reeksen hoger spelend KVK Westhoek speelde eersteprovincialer Sassport Boezinge in de tweede ronde van de Croky Cup een verdienstelijke wedstrijd (1-2). Speciaal was het alvast voor vier ex-spelers van de bezoekers.

Matthias Desmet kreeg er toen onder trainer Allan Deschodt op heel jonge leeftijd een kans. Ouderdomsdeken Jonas Vandermarliere (36) liep er ook nog op het middenveld. Spits Kevin Chateau en linksback Gillian Vervacke speelden vorig seizoen in het Crack Stadion in Ieper. Het bleef er bij dat ene jaar.

“We waren niet goed genoeg”, blikt trainer Angelo Paravizzini terug. “Ik denk dat we beter kunnen. De kwaliteit van de groep was niet goed genoeg. Bij momenten vond ik ons onder de indruk van de tegenstander. Zijn we goed, dan kunnen we die match winnen. Twee individuele fouten lagen aan de basis van de doelpunten.”

“We maakten te veel fouten en in balbezit waren we te onrustig. Dat ons bekeravontuur stopt, vind ik eigenlijk niet zo erg. We kunnen nu normaal trainen en werken aan de automatismen.”

Veel concurrentie

Vorig seizoen haalde Sassport Boezinge de eindronde. Ook nu is er duidelijk ambitie. “De top moeten we zeker kunnen halen”, zegt de coach. “We hebben daarvoor voldoende materiaal. Er kwamen veel spelers bij en er is veel concurrentie.”

Mathias Mouton, Mathieu Vlieghe en Matthijs Blancke (last aan de bil) ontbraken. “Voor ons allemaal belangrijke spelers”, geeft de coach aan.

Besart Selmani was nog maar terug uit vakantie en begon op de bank. Vandaag, woensdag, is er thuis om 19 uur tegen tweedeprovincialer Club Roeselare een wedstrijd voor de Beker van West-Vlaanderen. De toegang is gratis.

Met Jordy Loncke, Kenneth Deceuninck en Thibau Laevens kwamen drie spelers van SK Roeselare-Daisel. Ze begonnen zondag op de bank. Jarne Wydoodt (KVK Westhoek) en Imad Zmimer (KSK Geluwe) ook. De ervaren Yoerie Flederick (SC Blankenberge), de 20-jarige doelman Robbe Tant (Mandel United) en Thomas Timmerman (SK Zwevezele) startten.

Lees ook: meer provinciaal voetbal

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.