Traditieclub Soba Antwerpen verdwijnt voorgoed: “Hier heb ik geen woorden voor”

BASKETBAL TWEEDE LANDELIJKESoba Antwerpen legt de boeken neer. De van origine Kielse club kampt al jaren met financiële en logistieke problemen. Soba beleefde zijn gloriedagen in de jaren’80 en ’90. Nu, na meer dan een halve eeuw valt het doek over een klinkende naam in het Belgisch basketbal.

“De kogel is door de kerk! Spijtig genoeg moeten we er nu mee stoppen. Het gebrek aan medewerkers, waar trouwens veel clubs mee worstelen, heeft ons ertoe geleid deze beslissing te nemen”, luidt het in een officiële persmededeling.

Verrassend nieuws is het allerminst. Soba weet hoe het voelt om in overlevingsmodus te functioneren. Het water staat de Hobokense club, gelegen aan Sportschuur Fort VIII, al jaren aan de lippen. Jaar na jaar moest Soba krabben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gerucht dat 2022 wel eens het laatste seizoen kon worden, werd met de dag hardnekkiger.

Kindervreugd

In 1968 werd de club opgericht. Via Kindervreugd vonden indertijd heel wat buurtjongeren de weg naar Antwerpen Zuid. De initiatiedagen waren telkens een voltreffer. Het begrip kleuterbasketbal sloeg aan. Jan Berghmans en Dirk Van Son wisten een massa kinderen te begeesteren. Elf jaar later startte Soba met een eerste seniorenploeg.

Soba kende vooral in de jaren ‘80 en ‘90 zijn grootste successen. Een basketbalwedstrijd bijwonen op zondagmorgen was een belevenis op zich. In 1992 ging Soba een kortstondige fusie aan met zusterclub Sobabee en stootte het door naar eerste nationale. Na de fusie tussen Sobabee en Racing Mechelen, ging Soba opnieuw zijn eigen weg. De club zal bij velen ongetwijfeld bijblijven omwille van de sterke en gedreven jeugdwerking. Heel wat grote namen uit het Belgische basketbal passeerden Park Kiel. Eddy Lenaerts, Guy Haerbos, Cois Peeters, Filip Meuleman, Dave D’Haens, Zakki Avyoub, Kevin Roelandts en Vincent Kesteloot zijn maar een aantal namen die uit de jeugdploegen doorgroeiden naar het hoogste niveau. Maar ook de vele internationale jeugdtoernooien die Soba organiseerde, vonden weerklank in Europa.

Hoboken

Soba hoopte in Hoboken een doorstart te maken. Het eigen beheer van de cafetaria en de inbreng van trouwe sponsors gaven de club weer moed en extra zuurstof. Na de gedwongen degradatie uit Top Division One, ging het alleen maar bergaf. Verschillende jeugdspelertjes zochten in groten getale andere oorden op. Ook corona deed geen goed. Een gebrek aan medewerkers maakte het onmogelijk om nog door te doen.

Coach Michael Verheyen en zijn spelersgroep spelen het seizoen uit. Op dit moment staat Soba in de middenmoot in tweede landelijke. “Op 30 april spelen we onze laatste wedstrijd, pas dan zal het doordingen”, zegt coach en clubman Verheyen. “Dit doet pijn. Een club als Soba zien verdwijnen, hier heb ik geen woorden voor. Een ramp, maar langs de ene kant onvermijdelijk. Dit gaat tijd vragen om te verwerken.”

Tot de laatste dag bleven bestuursleden Eddy Denolf, Dirk Van Son en Joe Raets opkomen voor de belangen van Soba. Een gevecht tegen de bierkaai, zo bleek. “Nog één keer willen we onze trouwe medewerkers, Maryse en Martine Hendrickx, Jan Berghmans, Guy Schepens, Raymond Van Gansen en Jef Vinck in de bloemetjes zetten. En uiteraard ook onze trouwe supporters”, aldus het bestuur.

