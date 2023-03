Torunarigha kan met Gent op één punt van Club komen: “Geen fan van nu al naar de stand kijken”

“Het wordt zeker een match om niet te onderschatten. Anderlecht heeft kwaliteiten én er is die nieuwe spits. Of ik hem goed ken? Ik heb nog niet veel beelden gezien, maar op FIFA is hij degelijk”, aldus de Duitse centrumverdediger die intussen niet weg te denken is uit de Gentse defensie. Zelfs half fit wordt hij opgesteld. “Het is de eerste keer dat ik zoveel wedstrijden in een seizoen speel. Mijn lichaam moet eraan wennen. Het is een goeie ervaring, als je voor een topclub speelt, heb je dit altijd. Ik heb gelukkig goeie fysio’s, die me elke dag helpen. Ik heb ook meer ervaring nu en dat helpt ook. Vroeger had ik schrik om te zeggen dat er iets scheelde. Ik bleef trainen en maakte het zo vaak erger. Nu geef ik dat sneller aan. Ook qua voeding heb ik stappen gezet. Ik dronk vroeger te weinig tijdens wedstrijden. Nu zijn mijn testen qua hydratering veel beter.” AA Gent maakt momenteel een ware blessuregolf mee, ook Torunarigha kan ervan meespreken. “Bij Hertha Berlijn heb ik het eerder al meegemaakt, in een seizoen waarin we ook Europa League speelden.”

Europees voetbal heeft vooral financiële voordelen, maar het weegt dus op een team. “Het grootste verschil? Dat je niet normaal kan trainen door de opeenvolging van matchen. Genk doet het nu goed, maar spelen slechts één wedstrijd per week. Dat is een pak makkelijker. Ach, het hoort erbij als je aan de top wil spelen." Als je aan de top speelt, verwacht je ook degelijke arbitrage. Dat was niet het geval tegen Club Brugge. “Dat was een duidelijke rode kaart voor Buchanan, zoiets had ik nog nooit meegemaakt. De ref had altijd naar de beelden moeten kijken en ik had verwacht dat de VAR zou ingrijpen. Als er handspel is, zijn ze er meteen, maar bij een elleboog niet. Refs zijn ook maar mensen en het is niet de makkelijkste job. We kunnen kwaad zijn, maar veel gaat het niet uitmaken.” Het kan wel belangrijk zijn in de uiteindelijke strijd om de Champions Play-offs. “Ik ben geen fan van nu al naar de stand te kijken. We moeten zoveel mogelijk winnen en dan zien we wel.”