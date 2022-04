Torsten Demeyere is - eindelijk - nog eens West-Vlaams tijdritkampioen: “Ik had een supergoeie dag”

In 2016 werd Demeyere in Ruddervoorde-Baliebrugge bij de junioren provinciaal kampioen tijdrijden. Op 7 april van dat jaar was hij toen 50 seconden sneller dan Brent Vanderbeken. Aaron Dewachter haalde het brons en gaf nog drie tellen meer toe op Demeyere. Twee jaar later greep de Anzegemnaar bij de beloften nipt naast een plaats op het podium. In 2019 hield Jasper De Plus, een Ninovieter met adres in Knokke, hem van een tweede provinciale tijdrittitel. Door de pandemie kon de provinciale titelstrijd in 2020 niet doorgaan. Vorige zomer moest Demeyere ziek forfait geven.

Ook nu verliep de aanloop niet vlekkeloos. “Dinsdag reed ik met Tarteletto-Isorex Parijs-Camembert, een 1.1-koers in Frankrijk”, verduidelijkt Demeyere. “Ik hoopte op een plaatsje in de vroege vlucht. Dat lukte, maar na twee uur koers kreeg ik materiaalpech. De body van mijn wiel was stuk. Ik denk dat ik twee minuten langs de kant stond. Ik heb nog geprobeerd om mijn plaats voorin te heroveren, maar alleen tegen vijf man was dat onbegonnen werk. Ik gaf er de brui aan en switchte snel naar dit provinciaal kampioenschap tijdrijden. Alleen werd het een hele korte nacht.”

Want de teambus van Tarteletto-Isorex viel op weg naar huis in panne. Dus verscheen Demeyere alles behalve fris aan de start van het PK. “Ik had dinsdag in Parijs-Camembert goeie benen, maar ook vandaag had ik een supergoeie dag”, gaat hij voort. “Na een halfuur wedstrijd zag ik op mijn metertje 23,4 kilometer. Dus ging ik uitkomen op een gemiddelde van 47 per uur. Ik besefte dat ze van goeden huize gingen moeten zijn om beter te doen.”

Graag naar Hellas Tour

Na Demeyere kwamen nog John-Ross Clauw en Filip Speybrouck, maar zij beten hun tanden stuk op de chrono van de nieuwe provinciale kampioen die zaterdag de Arno Wallaard Memorial rijdt. “Dat is een 1.2-koers in het Nederlandse Meerkerk”, besluit hij. “Ik hoop daarna op een selectie voor de Hellas Tour, een vijfdaagse in Griekenland. Zo’n meerdaagse kan ik goed gebruiken om mijn motor uit te diepen.”

