Torhout en Oostkamp houden elkaar in evenwicht in inhaalmatch

Na zes minuten spelen kwam Oostkamp al op voorsprong aan de Velodroom. Zico Claeys kopte een voorzet van Louis Declerck netjes tegen de touwen. “Mijn vijfde doelpunt van het seizoen”, bevestigt de 27-jarige doelpuntenmaker. “Wij waren de hele match lang de dominante ploeg, met het meeste balbezit en actief voetbal op de helft van onze tegenstander, terwijl Torhout zich vooral bezig hield met ballen in het ijle weg te stampen. Het was wel opletten voor hun snelle counters en na een kwartier lieten we ons vangen op zo'n tegenaanval, toen wij vanop links iets te veel ruimte lieten en Arthur Devos de gelijkmaker in doel kopte. Verder hebben ze eigenlijk niets getoond. Onze doelman kwam slechts één keer in beeld. Torhout heeft met een punt het maximum uit deze match gepuurd, terwijl wij toch met wat lege handen achterblijven. Ik had graag naast Eendracht Aalst aan de leiding gestaan.”