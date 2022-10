Topweekend voor WS Houthulst, dat zowel A- als B-ploeg ziet zegevieren: “We kunnen op elkaar rekenen”

voetbal provinciaalDubbel prijs voor WS Houthulst: het zag op zaterdagavond de A-ploeg (tweede provinciale A) met 4-1 zegevieren tegen Tielt, waarna daags nadien ook de B-ploeg (vierde provinciale A) een knappe 3-5-zege wist te boeken in de derby tegen Jonkershove. Beide ploegen draaien vlot mee in de subtop van hun klassement.

“Het doet deugd om na drie matchen zonder zege nog eens vlot de overwinning binnen te halen”, aldus Kevin Vanthourenhout, T1 bij de A-ploeg in tweede provinciale A. Over het verlies in Ardooie hebben we weinig scrupules. Het zijn vooral die twee gelijke spelen die wat op mijn maag liggen, net als onze puntendeling op de openingsspeeldag. We lieten toen telkens een resem kansen liggen en ontzegden ons zo extra puntengewin.”

“De zege tegen Tielt is dan ook zeer welkom, want we behouden zo de voeling met het top van het klassement. Met twaalf punten, en nog een wedstrijd te goed, staan we voorlopig op een zesde plaats, op drie punten van Bredene en Koekelare. Onze aanstaande wedstrijd tegen eerste achtervolger Club Roeselare, deze woensdagavond, wordt cruciaal. Het telt een punt minder dan ons en bij een overwinning ontstaat er een kloofje tussen de top zes van het klassement en de rest.”

(lees verder onder foto)

Volledig scherm De spelers van WS Houthulst B vieren na de zege tegen Jonkershove. © RV

De B-ploeg van Houthulst, die uitkomt in vierde provinciale A, mag eveneens met een knappe overwinning pronken. Ze ging met 3-5 winnen op het veld van gouwgenoot Jonkershove. “Een beladen derby, met veel volk en sfeer langs de zijlijn”, zag de 22-jarige Ian Gheerardyn, aanvoerder bij Houthulst B. “We waren misschien iets te veel onder de indruk van de omstandigheden, want Jonkershove liep na tien minuten al twee doelpunten uit. Wij kwamen voor rust echter nog gelijk en wisten na de pauze de thuisploeg uit verband te spelen.”

“Een schitterende zege, zeker na een dubbele achterstand. We panikeerden niet en zetten met onze inzet en onverzettelijkheid de scheve situatie nog recht. Op grote momenten kunnen we er staan, want eerder klopten we ook al Handzame en Lo-Reninge.”

De A- en B-ploeg zijn innig met elkaar verbonden bij Houthulst. “Het is een plezier om met hen samen te werken”, bevestigt coach Vanthourenhout nog. “Af en toe gaan spelers van hen mee met ons, en omgekeerd kan ik ook jongens daarheen sturen. Ik heb veel vertrouwen in hen en we weten dat we op elkaar kunnen rekenen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal